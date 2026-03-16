सूरत : बेटियों को जागरूक करने के लिए अनूठी पहल, विजय चौमाल ने क्षेत्र की युवतियों के साथ देखी 'केरल स्टोरी-2'

सूरत। डुंभाल-आंजणा क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व पार्षद और सूरत नगर निगम की स्लम कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय चौमाल ने सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अपने पिछले वादे को निभाते हुए, उन्होंने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र की बड़ी संख्या में बहनों और बेटियों के साथ फिल्म 'केरल स्टोरी-2' देखी। इस पहल का उद्देश्य समाज की कड़वी सच्चाइयों से युवाओं को अवगत कराना और उन्हें वैचारिक रूप से सुरक्षित बनाना है।

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह अपने साथी पार्षदों के साथ फिल्म देखने के बाद विजय चौमाल ने यह संकल्प लिया था कि वे अपने क्षेत्र की युवतियों के लिए विशेष शो का आयोजन करेंगे।

इसी संकल्प के तहत आज उन्होंने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की बेटियों के साथ फिल्म का आनंद लिया। फिल्म देखने के बाद समर्थकों और उपस्थित महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया।

पार्षद विजय चौमाल ने फिल्म के माध्यम से दिए गए कड़े सामाजिक संदेश की सराहना करते हुए कहा "एक जन-प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य केवल विकास कार्य या बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र की माताओं-बहनों को सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूक और सतर्क करना भी है।

'केरल स्टोरी-2' जैसी फिल्में समाज की उन चुनौतियों को सामने लाती हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे देखने से हमारी बेटियों में नई सोच और सजगता आएगी।

विजय चौमाल का मानना है कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है और 'केरल स्टोरी-2' युवाओं, विशेषकर महिलाओं को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने भविष्य में भी इस प्रकार के सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता अभियान जारी रखने की बात कही।

क्षेत्र के नागरिकों ने पार्षद की इस पहल का स्वागत किया है और इसे समाज को वैचारिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रशंसनीय प्रयास बताया है।