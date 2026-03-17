सूरत : 166 करोड़ के डुमस सी-फेस की टाइमिंग पर विवाद, शाम 7 बजे बंद होने से लोगों में नाराज़गी

सूरत। सूरत नगर निगम द्वारा 166 करोड़ रुपये की लागत से विकसित डुमस सी-फेस का पहला चरण हाल ही में जनता के लिए खोला गया है। यह प्रोजेक्ट शुरू होते ही शहरवासियों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया, लेकिन इसकी समय सीमा को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है।

नगर निगम ने सी-फेस के लिए शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग नाराज़गी जता रहे हैं। सूरत के लोग, जो देर शाम और रात में घूमने के आदी हैं, उनका कहना है कि इतने बड़े बजट से बने प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी बंद करना उचित नहीं है।

वीकेंड पर यहां भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन शाम 7 बजे विज़िटर्स को बाहर निकालने की व्यवस्था से लोगों में असंतोष फैल गया। कई लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब शहर में दिन के समय गर्मी रहती है और अधिकांश लोग काम के बाद शाम को ही बाहर निकलते हैं, तो इस समय सीमा के कारण वे इस प्रोजेक्ट का पूरा आनंद नहीं ले पा रहे हैं।

विज़िटर्स का कहना है कि डुमास बीच की ठंडी हवा और सूर्यास्त के बाद का माहौल इस स्थान की सबसे बड़ी खासियत है। ऐसे में शाम के समय ही एंट्री बंद कर देना लोगों की अपेक्षाओं के विपरीत है। नागरिकों ने मांग की है कि इस सी-फेस को कम से कम रात 11 बजे तक खुला रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

दूसरी ओर, नगर निगम ने यहां स्वच्छता को लेकर भी पहल शुरू की है। पर्यावरण संगठनों के सहयोग से लोगों को कचरा अलग-अलग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। डुमस समुद्र तट और दरिया गणेश मंदिर के पास जागरूकता स्टॉल और अनाउंसमेंट सिस्टम लगाए गए हैं।

नगर निगम के अनुसार, सी-फेस और आसपास के क्षेत्रों से रोज़ाना करीब 300 किलोग्राम कचरा एकत्र किया जा रहा है, जिसे साफ रखने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

हालांकि, टाइमिंग को लेकर बढ़ते विरोध के बीच अब यह देखना होगा कि नगर निगम इस पर क्या फैसला लेता है। नागरिकों का मानना है कि यदि समय सीमा में बदलाव नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जन असंतोष और बढ़ सकता है।