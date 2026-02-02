सूरत : सार्वजनिक यूनिवर्सिटी में चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित, 2,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां

सूरत। सार्वजनिक यूनिवर्सिटी, सूरत, गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा प्रदान करने वाली इस निजी यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को एम.टी.बी. क्रिकेट ग्राउंड, सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी परिसर, अथवा लाइन्स, सूरत में अपना 4वां दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया।

सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्थापित सार्वजनिक यूनिवर्सिटी एक परोपकारी और लोकतांत्रिक शैक्षणिक ट्रस्ट की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। सार्वजनिक यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, बिजनेस एवं मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर एवं इंटीरियर डिजाइन, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, वाणिज्य, कानून, विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों में बहुविषयक शिक्षा प्रदान करती है।

वर्तमान में सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के आठ घटक कॉलेज हैं और यहां 53 स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों में 9,239 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) के माननीय कुलपति (VC) प्रो. राकेश मोहन जोशी रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को दीक्षांत संबोधन दिया। वहीं, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति, Justice (Retd.) श्री रवि आर. त्रिपाठी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई।

समारोह की अध्यक्षता सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के माननीय अध्यक्ष श्री आशीष वकील ने की। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट प्रो. डॉ. किरण पंड्या, गवर्निंग बॉडी एवं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य, फैकल्टी और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम इस प्रकार रहा:

* प्रोवोस्ट प्रो. डॉ. किरण पंड्या द्वारा स्वागत संबोधन

* अध्यक्ष श्री आशीष वकील का अध्यक्षीय भाषण

* विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री रवि आर. त्रिपाठी का संबोधन

* मुख्य अतिथि प्रो. राकेश मोहन जोशी का दीक्षांत संबोधन

* कुलसचिव श्री आशीष देसाई द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

दीक्षांत समारोह के दौरान विभिन्न संकायों और घटक कॉलेजों के कुल 2,114 विद्यार्थियों को स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGD) कार्यक्रमों की डिग्रियां प्रदान की गईं। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 53 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर 2,500 से अधिक लोग उपस्थित रहे, जिनमें विद्यार्थी, उनके अभिभावक, फैकल्टी सदस्य, यूनिवर्सिटी के अधिकारी और गणमान्य अतिथि शामिल थे। यह दीक्षांत समारोह सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के लिए गर्व और उपलब्धियों का एक यादगार क्षण साबित हुआ।