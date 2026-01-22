लोकतेज WhatsApp channel
मुख्यमंत्री को सौरा कला चित्र भेंट, वेदांता ने किया कलाहांडी की विरासत का सम्मान

भुवनेश्वर (ओडिशा), जनवरी 22: औद्योगिक प्रगति और जनजातीय सांस्कृतिक धरोहर के सुंदर संगम का सम्मान करते हुए, वेदांता लिमिटेड के एल्युमिना बिजनेस के सीईओ श्री प्रणब कुमार भट्टाचार्य ने ‘कलाहांडी उत्सव – घुमुरा 2026’ के समापन समारोह में ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को पारंपरिक सौरा कला चित्रकला भेंट की।

यह कलाकृति स्थानीय जनजातीय कलाकारों द्वारा अत्यंत बारीकी से तैयार की गई थी और वेदांता के पवेलियन में प्रदर्शित की गई, जो कंपनी के सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रतीक बनी।

यह चित्र ‘प्रोजेक्ट आदिकला’ के अंतर्गत तैयार किया गया था, जो वेदांता का प्रमुख सीएसआर कार्यक्रम है और जिसके जरिए धोकड़ा धातु कला और सौरा पेंटिंग जैसे लुप्तप्राय जनजातीय कला रूपों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत कलाकारों को विशेष प्रशिक्षण, आधुनिक डिज़ाइन सहयोग और सीधे बाज़ार से जोड़ने की सुविधाएँ दी जाती हैं।

इसके परिणामस्वरूप, कलाहांडी क्षेत्र के 200 से अधिक कारीगर परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित हुई है, जिससे सदियों पुरानी कला परंपराएँ न सिर्फ बची हैं बल्कि आधुनिक बाज़ार में एक समृद्ध आर्थिक गतिविधि के रूप में उभर रही हैं।

श्री भट्टाचार्य ने पुनः जोर देकर कहा कि वेदांता लांजीगढ़ के लिए कलाहांडी की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना औद्योगिक विकास, जिससे जिले के लिए एक समावेशी और सतत भविष्य का निर्माण हो सके।

