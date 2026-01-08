लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

क्रेडाई सूरत द्वारा  9 जनवरी से  "चम-चमाता सूरतमां में धम - धमतु “ GLAM सूरत प्रॉपर्टी शो 2026 का आयोजन

क्रेडाई (CREDAI) सूरत का वादा: आपकी संपत्ति की कैसी भी जरूरत हो, यहां मिल जाएगी!

सूरत (गुजरात) [भारत], जनवरी 8: कभी न रुकने वाले और निरंतर विकसित होते शहर की चमकती थीम के तहत क्रेडाई सूरत द्वारा GLAM सूरत प्रॉपर्टी शो 2026 का 6वां संस्करण प्रस्तुत किया गया है।

“चम-चमाता सूरतमां में धम – धमतु प्रॉपर्टी शो” के शीर्षक को साकार करते हुए, यह भव्य प्रदर्शनी 9 से 11 जनवरी, 2026 के दौरान वनिता विश्राम ग्राउंड, अठवा, सूरत में आयोजित होगी।

“मिल जाएगा!” – आपकी संपत्ति के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन

इस वर्ष का अभियान “मिल जाएगा!” के अटूट विश्वास पर आधारित है। चाहे वह सामान्य बजट का अपार्टमेंट हो, लग्ज़री विला, स्मार्ट ऑफिस स्पेस हो या रणनीतिक इंडस्ट्रियल प्लॉट, GLAM प्रॉपर्टी शो यह सुनिश्चित करता है कि हर जरूरत एक ही छत के नीचे पूरी होगी।

850 से अधिक डेवलपर्स के प्रतिनिधित्व के साथ, यह इवेंट सूरत के आकाश में दिखाई देने वाले GLAM —

Growth (विकास), Luxury (वैभव), Amenities (सुविधाएं) और Modernity (आधुनिकता) — को प्रदर्शित करता है।

k08012025-02

इवेंट की प्रमुख विशेषताएं

  • विविध पोर्टफोलियो: अफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर अल्ट्रा-लग्ज़री “स्मार्ट” रेजिडेंसेज़ तक — संदेश स्पष्ट है, प्रॉपर्टी चाहिए तो “मिल जाएगा!”
  • डेवलपर्स से सीधा संवाद: क्रेडाई से जुड़े सूरत के शीर्ष 850+ डेवलपर्स से आमने-सामने मिलने का अवसर, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।
  • निवेश का केंद्र: दीर्घकालिक रिटर्न के लिए सूरत के तेजी से विकसित होते क्षेत्रों की पहचान।
  • 30 वर्षों का अटूट विश्वास: क्रेडाई सूरत के तीन दशकों के पारदर्शी और नैतिक रियल एस्टेट व्यवसाय की विरासत।
  • टिकाऊ भविष्य का निर्माण: 2026 का यह संस्करण केवल इमारतों पर ही नहीं, बल्कि सस्टेनेबल लिविंग पर भी केंद्रित है। प्रदर्शनी में ग्रीन एनर्जी, जल संरक्षण और टेक-आधारित सुरक्षा से युक्त प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए जाएंगे।

क्रेडाई सूरत के प्रवक्ता ने कहा, “सूरत सपनों और तेज़ बदलावों का शहर है। GLAM सूरत प्रॉपर्टी शो 2026 के साथ, हम ऐसा धूम-धाम वाला वातावरण बना रहे हैं जहां हर आगंतुक इस आत्मविश्वास के साथ लौटे कि उनके सपनों की संपत्ति ‘मिल जाएगी’।”

इवेंट का विवरण
इवेंट: GLAM सूरत प्रॉपर्टी शो 2026
तारीख: 09–10–11 जनवरी, 2026
समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक
स्थान: वनिता विश्राम ग्राउंड, अठवा, सूरत
उद्घाटक: 
माननीय श्री हर्ष संघवी, उप मुख्यमंत्री, गुजरात राज्य
माननीय श्री सी. आर. पाटील एवं सूरत के अन्य महानुभाव
उद्घाटन समारोह: 9 जनवरी, सुबह 10 बजे
समापन समारोह: 11 जनवरी, शाम 7 बजे से
(विभिन्न इनोवेटिव कैटेगरी में अवॉर्ड प्रदान किए जाएंगे)
एंट्री: निःशुल्क
रजिस्ट्रेशन: अनिवार्य
पार्किंग: निःशुल्क

क्रेडाई (CREDAI) सूरत के बारे में
क्रेडाई सूरत रियल एस्टेट डेवलपर्स की सर्वोच्च संस्था है, जो पेशेवराना दृष्टिकोण, पारदर्शिता और क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए समर्पित है।
पिछले 30 वर्षों से, यह दक्षिण गुजरात में डेवलपर्स और घर खरीदारों — दोनों के लिए एक विश्वसनीय आवाज़ रही है।

