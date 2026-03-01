सूरत शहर होमगार्ड्स में सिविल डिफेंस दिवस पर ‘स्वास्थ्य ही धन है’ विषयक कार्यक्रम आयोजित

सूरत शहर होमगार्ड्स ए-ज़ोन एवं महिला यूनिट द्वारा 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस (World Civil Defence Day) के अवसर पर मानपुरा स्थित बहुमंजिला भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परेड के दौरान “स्वास्थ्य ही धन है” विषय पर प्रवचन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नागरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी गई।

सूरत शहर के कमांडेंट डॉ. प्रफुल्ल शिरोया ने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करने तथा इस क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिन का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा, संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में लोग स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. पारुल वडगामा, जो कि सिविल अस्पताल के रेस्पिरेटरी विभाग की प्रमुख, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी तथा वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की सेनेट सदस्य हैं, ने स्वास्थ्य विषय पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि “स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन सुखमय बनता है। धन होने पर भी बीमार व्यक्ति खुश नहीं रह सकता।” उन्होंने नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, स्वच्छता तथा मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया।

महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुख (सर्वाइकल कैंसर) की जांच के लिए पाप स्मीयर टेस्ट की आवश्यकता बताई। साथ ही जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लाभ अवश्य लेना चाहिए।

कार्यक्रम का संचालन सेकंड कमांडेंट प्रणव ठाकोर ने किया। ए-ज़ोन ओसी सुनील मैसूरिया, महिला ओसी धोतृबेन शिंदे, एनसीओ तथा होमगार्ड्स के सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित होमगार्ड्स और नागरिकों को आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।