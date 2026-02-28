लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : ईरान-इजरायल युद्ध का साया,  24 घंटे के लिए सूरत-दुबई फ्लाइट्स रद्द

एयर इंडिया एक्सप्रेस का फैसला, हीरा कारोबारियों के करोड़ों के 'टेंडर' संकट में

सूरत। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़े सैन्य संघर्ष और बढ़ती वैश्विक अस्थिरता का सीधा असर अब सूरत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और हवाई यातायात पर दिखने लगा है।

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अगले 24 घंटों के लिए सूरत से दुबई जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। इस अचानक आए फैसले से न केवल यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए हैं, बल्कि सूरत की जीवनरेखा कही जाने वाली डायमंड इंडस्ट्री में भी खलबली मच गई है।

ईरानी हमलों के बाद खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्र (Airspace) में जोखिम बढ़ गया है। एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए फिलहाल रिस्क न लेते हुए फ्लाइट्स सस्पेंड की गई हैं। केवल सूरत ही नहीं, बल्कि भारत के अन्य प्रमुख शहरों से भी दुबई और मिडिल ईस्ट जाने वाली उड़ानों के रूट बदले जा रहे हैं या उन्हें निरस्त किया जा रहा है।

सूरत के डायमंड लीडर दिनेश नवादिया ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार, दुबई डायमंड ट्रेडिंग का एक बड़ा केंद्र है और वहां की टेंडर प्रक्रिया बेहद सख्त है।

अपॉइंटमेंट सिस्टम: दुबई में हीरों की खरीद-बिक्री के लिए 'टेंडर सिस्टम' चलता है, जिसके लिए व्यापारियों को महीनों पहले स्लॉट या अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है।

समय सीमा का संकट: जिन व्यापारियों के टेंडर की तारीख आज या कल थी, वे फ्लाइट रद्द होने के कारण समय पर नहीं पहुँच पाएंगे।

वित्तीय नुकसान: एक बार टेंडर की तारीख चूकने के बाद अगली तारीख कब मिलेगी, यह अनिश्चित है। इससे करोड़ों रुपये के सौदे रुकने और बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मीटिंग्स रद्द होने का खतरा पैदा हो गया है।

फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबर मिलते ही सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। इनमें से कई व्यापारी थे जिन्हें जरूरी काम से दुबई जाना था, वहीं कई सैलानी भी शामिल थे। एयरलाइन कंपनियां यात्रियों को रिफंड या रिशेड्यूलिंग के विकल्प दे रही हैं, लेकिन युद्ध के अनिश्चित हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में भी संकट बने रहने की आशंका है।

