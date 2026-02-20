लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  द्वारा ‘Sitex 2026’ और ‘सूरत आर्ट स्ट्रीट 2026’ का आयोजन

सूरत। सूरत में इस सप्ताह उद्योग और कला—दोनों क्षेत्रों में उत्साह का माहौल रहने वाला है। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर द्वारा 21, 22 और 23 फरवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (SIECC), सरसाना में ‘Sitex  – सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो-2026'  आयोजित किया जा रहा है।

सरसाना में तीन दिवसीय टेक्सटाइल मशीनरी एक्सपो ‘Sitex 2026’

उद्घाटन समारोह शनिवार, 21 फरवरी को सुबह 10:00 बजे उषाकांत मारफतिया हॉल, SIECC में होगा। गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजेश गांधी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। अराग्रा टेक्नोलॉजीज के पार्टनर एवं बिजनेस एडवाइजर जादव मोनपारा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

चैंबर के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने जानकारी दी कि सूरत के साथ-साथ नई दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, वडोदरा, अहमदाबाद, कोयंबटूर, ठाणे, पानीपत, कोल्हापुर, पुणे, दादरा, भीलवाड़ा और वलसाड सहित विभिन्न शहरों से कुल 110 एग्जिबिटर्स भाग ले रहे हैं।

इस एक्सपो में वर्ल्ड-क्लास टेक्सटाइल मशीनरी का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें से कुछ मशीनें पहली बार दुनिया और भारत में सूरत में लॉन्च की जाएंगी। इससे सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और देश-विदेश के खरीदारों एवं टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों को आकर्षित करेगी।

‘सूरत आर्ट स्ट्रीट 2026’—कला प्रेमियों के लिए विशेष आयोजन

उद्योग के साथ-साथ कला प्रेमियों के लिए भी खास आयोजन किया गया है। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी और सार्वजनिक  यूनिवर्सिटी की संयुक्त पहल से ‘सूरत आर्ट स्ट्रीट 2026’ आर्ट फेस्टिवल का आयोजन 21 और 22 फरवरी 2026 को शाम 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक स्केट कॉलेज, अठवा लाइंस, सूरत के एम्फीथिएटर में किया जाएगा।

इस फेस्टिवल में शहर के कलाकारों द्वारा आर्ट वर्क, पेंटिंग एग्जीबिशन, लाइव आर्ट डेमोंस्ट्रेशन, म्यूजिक और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विजिटर्स को हैंडमेड क्राफ्ट, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स और आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन का अनूठा अनुभव मिलेगा।

पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन आशीष वकील ने बताया कि 21 फरवरी को शाम 4:45 बजे सूरत के मेयर दक्षेश मावाणी आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सूरत शहर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य कला को आम लोगों तक पहुंचाना और समाज में कला के प्रति रुचि एवं जागरूकता बढ़ाना है। शहरवासियों को परिवार और मित्रों के साथ इस कला उत्सव का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

यह आयोजन सूरत के युवाओं, कलाकारों और कला प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।

