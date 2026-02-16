सूरत का गौरव: पूर्णेश मोदी गुजरात विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर चुने गए
बहुमत के साथ हासिल की जीत; कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रशासनिक अनुभव और सांगठनिक पकड़ का मिला लाभ
सूरत। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को भारी बहुमत के साथ गुजरात विधानसभा का नया डिप्टी स्पीकर चुन लिया गया है। इस जीत के साथ ही सूरत के राजनीतिक हलकों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।
चुनावी मुकाबला और जीत
डिप्टी स्पीकर पद के लिए आज हुई वोटिंग में सत्ताधारी दल की ओर से पूर्णेश मोदी उम्मीदवार थे, जबकि विपक्ष की ओर से कांग्रेस के शैलेश परमार उनके खिलाफ मैदान में थे। सदन में संख्या बल और अन्य विधायकों के समर्थन से पूर्णेश मोदी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ।
अनुभवी नेतृत्व पर भरोसा
पूर्णेश मोदी का चयन उनके लंबे राजनैतिक और प्रशासनिक करियर का परिणाम माना जा रहा है:
-
पूर्व कैबिनेट मंत्री: वे राज्य सरकार में सड़क एवं भवन (Roads & Buildings) और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं।
-
संसदीय ज्ञान: विधानसभा की कार्यप्रणाली, नियमों और परंपराओं की उनकी गहरी समझ सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होगी।
-
रिक्त पद की पूर्ति: पूर्व डिप्टी स्पीकर जेठा भरवाड़ (शहरा विधायक) के इस्तीफे के बाद से यह संवैधानिक पद खाली था, जिसे अब पूर्णेश मोदी के रूप में नया चेहरा मिला है।
पूर्णेश मोदी के नाम पर पार्टी हाईकमान की मुहर और सदन में उनकी जीत के बाद सूरत भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। समर्थकों का मानना है कि उनकी कार्यशैली और संगठन पर पकड़ से विधानसभा की गरिमा और बढ़ेगी। विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की अनुपस्थिति में अब सदन के संचालन की जिम्मेदारी पूर्णेश मोदी के कंधों पर होगी।