सूरत : एस. आर. लुथरा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा “स्ट्रेक्टिकल – द स्टार्टअप बैटल” राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन

सूरत। सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित एवं सार्वजनिक विश्वविद्यालय की घटक संस्था एस. आर. लुथरा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा लगातार ग्यारहवीं बार राष्ट्रीय स्तर की इंटरकॉलेज “स्ट्रेक्टिकल – द स्टार्टअप बैटल” प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 07/02/2026 को किया गया।

इस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में निर्णायक के रूप में सराओगी लीगल एंड IPR सर्विसेज के संस्थापक डॉ. अनिल सराओगी उपस्थित रहे।

एस. आर. लुथरा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक प्रो. डॉ. जिमी एम. कापड़िया ने स्वागत भाषण दिया। साथ ही सार्वजनिक विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री आशीष वकील कार्यक्रम में अध्यक्ष पद पर उपस्थित रहे। उन्होंने छोटे स्तर से शुरू हुए कई स्टार्टअप्स के उदाहरण प्रस्तुत किए।

विशेष अतिथि के रूप में सार्वजनिक विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट प्रो. डॉ. किरण पंड्या तथा एस. आर. लुथरा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन प्रतिनिधि सी. ए. यतिश पारेख भी उपस्थित रहे और उन्होंने प्रेरणादायक संबोधन दिया।

इस प्रतियोगिता में देशभर से कुल 17 टीमों ने भाग लिया। पहले राउंड के बाद 9 टीमों ने फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। प्रतियोगिता के दौरान औद्योगिक विशेषज्ञ श्री आशीष सुखड़िया, श्री अभिनव शर्मा, श्री सन्नी काबरावाला, श्रीमती पूर्वा वरनमिया एवं श्रीमती निशमा सिंघल द्वारा प्रतिभागियों को 20 दिनों का विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान एस. डी. जे. इंटरनेशनल कॉलेज की टीम ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान सार्वजनिक कॉलेज ऑफ लॉ की टीम ने तथा तृतीय स्थान एस. आर. लुथरा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की टीम ने प्राप्त किया।