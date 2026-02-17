लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत :‘SITEX – सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो-2026’ 21 से 23 फरवरी तक

टेक्सटाइल मशीनरी की विश्वस्तरीय तकनीक, कई ग्लोबल लॉन्च और 25,000 से अधिक विजिटर्स की उम्मीद

सूरत : सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर द्वारा 21, 22 और 23 फरवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में तीन दिवसीय ‘Sitex – सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो-2026’ का आयोजन किया जा रहा है।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि ‘Sitex’ सीरीज़ की यह 13वीं और वर्ष की दूसरी प्रदर्शनी है। इसका मुख्य उद्देश्य सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर नई दिशा और गति प्रदान करना है।

वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने कहा कि एक्सपो में प्रदर्शित की जाने वाली कई मशीनें भारत और दुनिया में पहली बार सूरत में लॉन्च होंगी। पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला के अनुसार, हाई स्पीड रैपियर लूम, एयरजेट, वॉटरजेट, पोज़िशन प्रिंटिंग व एम्ब्रॉयडरी मशीनों सहित वेलवेट एयरजेट मशीनरी के लेटेस्ट मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे।

Sitex एक्सपो में ऐतिहासिक लॉन्च: 
चार-शीट हाई-स्पीड रैपियर जैक्वार्ड मशीन -Sitex एक्सपो में दुनिया की पहली चार-शीट वाली हाई-स्पीड रैपियर जैक्वार्ड मशीन (490 सेमी लंबाई) लॉन्च की जाएगी। इससे एक साथ चार साड़ियां बनाना संभव होगा, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ने और लगभग 25 प्रतिशत लागत घटने की उम्मीद है।

हाई-स्पीड एयरजेट मशीन का लाइव डेमो- एक्सपो में लगभग 9,500 डॉलर कीमत वाली हाई-स्पीड एयरजेट मशीन का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध मशीनों की तुलना में अधिक किफायती बताई जा रही है।

AI आधारित प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी टेक्नोलॉजी- नई पोज़िशन प्रिंटर मशीन (8 और 16 हेड वेरिएंट) AI सॉफ्टवेयर से लैस होगी। साथ ही 16 से 96 हेड तक की डायरेक्ट-टू-फैब्रिक प्रिंटर मशीनें, फॉइल मशीन मॉडल और अत्याधुनिक एम्ब्रॉयडरी मशीनरी भी प्रदर्शित की जाएगी।

सर्कुलर निटिंग मशीनों की लेटेस्ट रेंज- सिंगल और डबल जर्सी सर्कुलर निटिंग मशीनें (34 डायमीटर × 28 गेज) एडवांस्ड फीचर्स जैसे इंफ्रारेड नीडल ब्रेकेज डिटेक्टर और स्टिच लेंथ मीटर के साथ दिखाई जाएंगी।

 Sitex एक्सपो 2026 के चेयरमैन सुरेश पटेल ने बताया कि सूरत, नई दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, अहमदाबाद, कोयंबटूर, पुणे, भीलवाड़ा, वलसाड सहित देश के विभिन्न शहरों से 110 एग्जिबिटर्स भाग ले रहे हैं। 

ऑनरेरी ट्रेजरर सीए मितेश मोदी के अनुसार, 15,000 से अधिक विजिटर्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कुल 25,000 से अधिक उद्योग से जुड़े लोग एक्सपो का दौरा करेंगे।

ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला ने बताया कि उद्घाटन समारोह 21 फरवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे SIECC के उषाकांत मारफतिया हॉल में होगा, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल मुख्य अतिथि होंगे।

टेक्सटाइल मशीनरी और एंसिलरीज़ के बड़े डिस्प्ले को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबंध रखा है।

यह एक्सपो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इनोवेशन, एफिशिएंसी और कॉस्ट-सेविंग टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।

