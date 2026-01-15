सूरत : उत्तरायण पर पतंग की डोर से घायलों की सेवा के लिए विशेष हेल्पलाइन, केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने किया निरीक्षण

सूरत में उत्तरायण पर्व के अवसर पर पतंग की जानलेवा डोर से घायल पक्षियों और नागरिकों की सहायता के लिए नर्सिंग एसोसिएशन तथा सहस्त्रफना पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, गोपीपुरा द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। इस क्रम में 14 जनवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने नए सिविल अस्पताल में शुरू की गई विशेष हेल्पलाइन सेवा का दौरा किया और इसकी गतिविधियों का निरीक्षण किया।

केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल में उपचाराधीन घायल नागरिकों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही, पतंग की डोर से घायल पक्षियों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिए किए गए प्रबंधों की सराहना की। घायल पक्षियों को बेहतर इलाज के लिए सरथाना बेस अस्पताल भेजने की व्यवस्था की गई थी।

सी.आर. पाटिल ने सेवा में जुटी सभी चैरिटेबल संस्थाओं, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और स्वयंसेवकों के समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि त्योहार के दौरान मानवता और करुणा की भावना से किया गया यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है।

इस अवसर पर सूरत शहर के मेयर दक्षेशभाई मावाणी, नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला, सिटी ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष परेशभाई पटेल, नए सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉ. भरतभाई चावड़ा, नर्सिंग एसोसिएशन के नीलेश लाठिया और संजय परमार सहित 108 एम्बुलेंस टीम, वन विभाग की टीम, पशु-पक्षी चिकित्सक, स्वयंसेवक सनी राजपूत, सिविल अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ एवं बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे।