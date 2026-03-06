सूरत : चैंबर ने सीनियर सिटिज़न्स के लिए लीगल सिक्योरिटी पर सेशन आयोजित किया

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सीनियर सिटिज़न्स के लिए लीगल सिक्योरिटी के विषय पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से समृद्धि, नानपुरा में एक विशेष सेशन आयोजित किया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि समाज में सीनियर सिटिज़न्स का महत्व बहुत अधिक है और उनके लिए लीगल अवेयरनेस से जुड़े ऐसे कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। चैंबर समय-समय पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करता रहता है।

मुख्य वक्ता के रूप में लीगल कंसल्टेंट एडवोकेट नजमुद्दीन मेघानी ने सीनियर सिटिज़न्स को लीगल विल प्लानिंग, प्रॉपर्टी सक्सेशन और फैमिली एसेट्स की सुरक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि फैमिली एसेट्स की सही प्लानिंग और कानूनी तरीके से वसीयत तैयार करना बेहद जरूरी है। यदि कानूनी दस्तावेज समय पर तैयार कर लिए जाएं तो भविष्य में परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति से बचा जा सकता है।

उन्होंने आगे बताया कि सीनियर सिटिज़न्स को अपने जीवनकाल में ही प्रॉपर्टी और एसेट्स से जुड़े कानूनी मामलों की सही प्लानिंग कर लेनी चाहिए। यदि कानूनी रूप से वैध वसीयत तैयार की जाती है, तो विरासत के अधिकारों को लेकर किसी प्रकार की गलतफहमी या विवाद उत्पन्न नहीं होता।

उन्होंने सीनियर सिटिज़न्स को भरोसेमंद कानूनी सलाह लेने और उचित डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी देने की भी सलाह दी, ताकि भविष्य में परिवार की संपत्ति सुरक्षित रहे और परिवार में तालमेल बना रहे।

प्रोग्राम की रूपरेखा चैंबर के ग्रुप चेयरमैन राकेश गांधी ने प्रस्तुत की। चैंबर की पब्लिक हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन डॉ. पारुल वडगामा ने कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों, वक्ताओं और सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

पब्लिक हेल्थ कमेटी के को-चेयरमैन डॉ. राजन देसाई ने कार्यक्रम का संचालन किया। पब्लिक हेल्थ कमेटी की सदस्य डॉ. शालिनी हलवावाला ने एडवोकेट नजमुद्दीन मेघानी का परिचय कराया।

कार्यक्रम में चैंबर के ऑनरेरी ट्रेज़रर CA मितेश मोदी, चैंबर के एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर के चेयरमैन महेश पमनानी सहित अनेक सदस्य और सीनियर सिटिज़न्स उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम सीनियर सिटिज़न्स के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ।