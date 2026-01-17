सूरत : न्यू मॉडल पब्लिक इंग्लिश स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स डे उत्साह पूर्वक संपन्न

सूरत : मानसरोवर सोसाइटी, एसएमसी लेक के पास, डिंडोली, सूरत स्थित न्यू मॉडल पब्लिक इंग्लिश स्कूल में दिनांक 7 से 8 जनवरी तक वार्षिक स्पोर्ट्स डे का सफल आयोजन विद्यालय के खेल मैदान में किया गया।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन एवं टीम भावना को विकसित करना था।

इस अवसर पर विद्यालय के एक निष्ठावान अभिभावक श्रीभरत सुथार मुख्यअतिथि के रूप में उपस्थित रहे।अभिभावकों की सहभागिता ने कार्यक्रम को और भी गरिमामय बनाया।

कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण, मार्चपास्ट, मशाल प्रज्वलन एवं शपथ ग्रहण के साथ हुई। इसी अवसर पर विद्यालय के ट्रस्टी श्रीचंद्रदेव गुप्तासर एवं प्रधानाचार्य श्रीजनार्दन राणा सर ने प्रेरणा दायक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में खेलों की भूमिका को रेखांकित किया।

सभी वर्गो (class) के विद्यार्थियों ने कबड्डी, क्रिकेट, खो-खो, दौड़, रिलेरेस, ऑब्स्टेकलरेस, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो एवं म्यूजिकल चेयर जैसे विभिन्न खेलों में उत्साह पूर्वक भाग लिया।बालिकाओं की सक्रिय भागीदारी विशेषरूप से सराहनीय रही।



खेल प्रतियोगिताओं में टीम आयुष्मान ने बालक कबड्डी तथा टीम नंदिनी ने बालिका कबड्डी में विजय प्राप्त की। लॉन्ग जंप और क्रिकेट में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया।

स्पोर्ट्स डे का आयोजन सभी शिक्षकों के समर्पित सहयोग से सफलता पूर्वक संपन्न हुआ।आयोजन की सुचारु व्यवस्था में सुपर वाइज़र महेशसर, रजनी मैडम एवं प्रतीमा मैडम के साथ-साथ डेविड सर, वेंकटेशसर, अजयसर, धीरजसर, शिल्पामैडम, छायामैडम, कपिला मैडम, स्नेहा मैडम एवं मौसम राय मैडम का विशेष योगदान रहा, जिनके समन्वय और मेहनत से खेलों का आयोजन अनुशासनपूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।