सूरत

सूरत : आख़िरी ओवरों में शानदार बल्लेबाज़ी से बेंगलुरु स्ट्राइकर्स ने अहमदाबाद लायंस को कड़े मुकाबले में हराया

आईएसपीएल सीज़न 3: 69 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्ट्राइकर्स ने मध्यक्रम के लड़खड़ाने के बावजूद 9.3 ओवर में 70/6 रन बनाकर मैच अपने नाम किया

भुषण गोले की दबाव में खेली गई बेहतरीन पारी की बदौलत बेंगलुरु स्ट्राइकर्स ने इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल) सीज़न 3 के मैच 30 में अहमदाबाद लायंस पर चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में खेले गए इस लो-स्कोरिंग मुकाबले में 69 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्ट्राइकर्स ने मध्यक्रम के लड़खड़ाने के बावजूद 9.3 ओवर में 70/6 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने उतरी बेंगलुरु की टीम ने शुरुआत से ही अहमदाबाद की बल्लेबाज़ी पर शिकंजा कस दिया। इमदाद पाशा सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ रहे और उन्होंने दो ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट झटके, एक छोर संभाले रहे प्रदीप पाटिल ने 23 गेंदों पर नाबाद 32 रन (3 चौके, 1 छक्का) बनाकर अहमदाबाद को 10 ओवर में 68/6 तक पहुँचाया। 

लक्ष्य का पीछा करना बेंगलुरु के लिए आसान नहीं रहा। ओमकार केनी (15 गेंदों पर 14 रन) और सुमीत ढेकले (7 गेंदों पर 13 रन) के योगदान के बावजूद टीम को अनुशासित गेंदबाज़ी के सामने संघर्ष करना पड़ा। 

अहमदाबाद के फारमान खान ने 2/7 के किफायती स्पेल से दबाव बनाया, जबकि ज़ैद खान (2/21) ने अहम विकेट लेकर मुकाबले को आख़िरी क्षणों तक रोके रखा।  लेकिन भुषण गोले ने मैच का रुख पलट दिया। भारी दबाव में उतरे गोले ने महज़ 9 गेंदों पर नाबाद 17 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल थे, और अपनी टीम को तीन गेंद शेष रहते जीत दिला दी।

