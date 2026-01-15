सूरत :  स्वर्गीय रमेशचंद्र संघवी के 74वें जन्मदिन पर मानवता की मिसाल, नवी सिविल अस्पताल में सेवा कार्यक्रम

सूरत में उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी के पिता स्वर्गीय रमेशचंद्र भूराभाई संघवी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर संघवी परिवार द्वारा नवी सिविल अस्पताल में एक प्रेरणादायी मानवता सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवी सिविल अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में भर्ती 120 से अधिक बच्चों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष किट वितरित की गईं।

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री हर्ष सांधवी की मातृश्री देवयानीबेन सांधवी, नेहल सांधवी एवं हेनी रमेशचंद्र सांधवी की उपस्थिति ने सेवा भाव को और भी सशक्त बनाया। बच्चों को दी गई एजुकेशनल किट में बैग, पेंसिल, कंपास सहित अन्य उपयोगी व मनोरंजक सामग्री शामिल थी। किट मिलते ही बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी और पूरे बाल रोग विभाग में खुशी का माहौल बन गया। इसके साथ ही, बच्चों की माताओं को सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए साड़ियां और कंबल वितरित कर संवेदनशील और मानवीय सोच का परिचय दिया गया।

उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय रमेशचंद्र भूराभाई संघवी अपने जीवनकाल में भूकंप, ट्रेन दुर्घटना जैसी आपदाओं के दौरान जरूरतमंदों और मरीजों की सेवा में सदैव अग्रणी रहे। जनसेवा और इंसानियत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी का परिवार हर वर्ष नवी सिविल अस्पताल में मरीजों के साथ विभिन्न त्योहारों और विशेष दिनों को मनाकर सेवा और संवेदना का संदेश देता आ रहा है, जो समाज के लिए एक प्रेरणास्रोत है।

इस सेवा कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धारित्री परमार, आरएमओ डॉ. केतन नायक, नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला, नर्सिंग एसोसिएशन के नीलेश लाठिया, संजय परमार, विभोर चुग सहित नवी सिविल अस्पताल के विभिन्न संकायों के छात्र-छात्राएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।