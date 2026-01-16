सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पैनटोन टूल्स पर सेमिनार आयोजित किया

सूरत। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर प्रिसिजन और इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पैनटोन के सहयोग से उषाकांत मारफतिया हॉल, सरसाना में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का विषय था—“फैशन और टेक्सटाइल में कलर प्रिसिजन: टेक्सटाइल इनोवेशन के लिए पैनटोन टूल्स का इस्तेमाल”।

कार्यक्रम की शुरुआत चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट श्री अशोक जीरावाला के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि रंग केवल फैशन या टेक्सटाइल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन का अहम हिस्सा हैं। कलर की सही समझ और उसके पीछे की साइंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।

सेमिनार के कीनोट स्पीकर सैम शालगांवकर (पैनटोन साउथ एशिया) ने पैनटोन के FHI सिस्टम और एडवांस्ड डिजिटल टूल्स पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि ये टूल्स डिजाइन कॉन्सेप्ट से लेकर प्रोडक्शन तक रंगों में कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े ब्रांड्स रंगों की एक सशक्त भाषा के जरिए ग्राहकों से जुड़ते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रंगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने यह भी बताया कि पैनटोन द्वारा अब मेट्रो शहरों के साथ-साथ सूरत जैसे टियर-टू शहरों में भी ऐसे नॉलेज-शेयरिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से जोड़ा जा सके।

सेमिनार के दौरान विभिन्न पैनटोन टूल्स की उपयोगिता, कलर मैनेजमेंट में आने वाली चुनौतियां और उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में इंडस्ट्रियलिस्ट्स और डाइंग मास्टर्स के लिए क्विज़ और सवाल-जवाब का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कलर शेड्स और मौजूदा ट्रेंड्स से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए।

चैंबर के टेक्सटाइल टास्क फोर्स के चेयरमैन और पूर्व प्रेसिडेंट आशीष गुजराती ने कहा कि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए सटीक कलर मैनेजमेंट और आधुनिक टूल्स को अपनाना जरूरी है।

पूरे कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन चैंबर के टेक्सटाइल टास्क फोर्स सदस्य मनीष बजरंग ने किया। इस अवसर पर चैंबर की विभिन्न एग्जीबिशन के चेयरमैन किरण ठुम्मर सहित टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कई प्रतिनिधि और विशेषज्ञ उपस्थित रहे।