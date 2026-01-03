सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स के डेलीगेशन का रिघन फैशन प्राइवेट लिमिटेड में औद्योगिक दौरा

सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार, 31 दिसंबर 2025 को सूरत स्थित रिघन फैशन प्राइवेट लिमिटेड का औद्योगिक दौरा किया। इस अवसर पर रिघन फैशन के डायरेक्टर दिनेश धनकानी ने चैंबर के प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

औद्योगिक विजिट के दौरान धनकानी ने रिघन फैशन की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की यात्रा, उत्पादन प्रक्रिया, आधुनिक तकनीक के उपयोग और सख्त क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनोवेशन, डिजाइन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए प्रतिनिधिमंडल को मार्गदर्शन प्रदान किया।

इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि रिघन फैशन प्राइवेट लिमिटेड सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मजबूती और वैश्विक स्तर पर उसकी साख का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता और इनोवेटिव अप्रोच के जरिए रिघन फैशन आज फैशन इंडस्ट्री के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है।

उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के औद्योगिक विजिट चैंबर के सदस्यों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थानीय उद्योगों को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं।