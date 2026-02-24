लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : 8 मार्च को होगा ‘डुमस सी-फेस डेवलपमेंट’ का लोकार्पण, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

म्युनिसिपल टर्म खत्म होने से पहले शहर को मिलेगा मॉडर्न टूरिस्ट डेस्टिनेशन का तोहफ़ा

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का मौजूदा कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। इससे पहले 8 मार्च को शहर के टूरिज्म सेक्टर के प्रमुख लैंडमार्क ‘डुमस सी-फेस डेवलपमेंट’ प्रोजेक्ट का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों होगा।

दरअसल, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन दिसंबर 2025 में प्रस्तावित था, लेकिन निर्माण कार्य में देरी के चलते इसे आगे बढ़ाना पड़ा। उस समय की तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने कई बार साइट का निरीक्षण कर काम की धीमी प्रगति पर नाराज़गी जताई थी।

मोनोपॉली एजेंसी को नोटिस जारी कर निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। लगातार फॉलो-अप और प्रशासनिक दबाव के बाद अब प्रोजेक्ट अंतिम चरण में पहुंच गया है।

डुमस बीच को वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से इस फेज़ में आधुनिक वॉकवे, आकर्षक लैंडस्केपिंग, बैठने की समुचित व्यवस्था और विभिन्न मनोरंजन सुविधाएं विकसित की गई हैं। पहले देरी को लेकर विपक्ष और नागरिकों ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब परियोजना को अंतिम रूप देकर शहरवासियों के लिए तैयार कर दिया गया है।

मौजूदा शासक मंडल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित कर अपनी उपलब्धियों में एक और अध्याय जोड़ने जा रहा है।

8 मार्च को आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में मंत्रीगण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी। गर्मी की छुट्टियों से पहले डुमास का यह नया स्वरूप सूरत और आसपास के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने की उम्मीद है।

