सूरत

सूरत :  मनपा बजट में नए पुलों और जनसुविधाओं का प्रस्ताव, लिंबायत क्षेत्र को मिलेगा विशेष लाभ

बांधकाम समिति अध्यक्ष भाईदास पाटिल ने विकास कार्यों की दी जानकारी, शिक्षा-स्वास्थ्य परियोजनाओं पर जोर

बांधकाम समिति के अध्यक्ष भाईदास पाटिल ने मनपा बजट पर चर्चा के दौरान शहर में बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं के विस्तार को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने बताया कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्षेत्र में अब तक 121 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 13 पुलों का निर्माण कार्य जारी है और 19 पुल योजना चरण में हैं। वर्ष 2026-27 के लिए 15 नए पुल प्रस्तावित किए गए हैं।

उन्होंने विशेष रूप से लिंबायत ज़ोन के टी.पी. 41 में उधना रामायण पार्क से वेजिटेबल मार्केट तक उतरने वाले पुल को प्राथमिकता के साथ जल्द योजना में शामिल करने की मांग की। पाटिल ने कहा कि यह पुल बनने से क्षेत्र के यातायात और आमजन की सुविधा में बड़ा सुधार होगा।

 बोर्ड क्षेत्र के टीपी 41 में फाइनल प्लॉट 101 पर स्पोर्ट्स संकुल तैयार हो चुका है, वहीं टी.पी. 69 के फाइनल प्लॉट 18 में बनाए गए हेल्थ सेंटर से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्री एवं सांसद सी. आर. पाटिल तथा लिंबायत की विधायक संगीता बेन पाटिल के प्रयासों से टी.पी. 41 में कम्युनिटी हॉल, सुमन स्कूल और पार्टी प्लॉट का निर्माण भी जारी है।

इसके अलावा टी.पी. 62 के आर-19 क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल बन चुका है, जिससे लगभग 2500 विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। वहीं कैंपस में निर्मित सुमन स्कूल से करीब 1000 विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। पाटिल ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी।

