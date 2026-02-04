सूरत : नए म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन  गंदगी के खिलाफ फुल एक्शन मोड में

सूरत। सूरत शहर के नवनियुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन (IAS) ने कार्यभार संभालते ही सफ़ाई व्यवस्था को लेकर सख़्त रुख अपना लिया है।

उन्होंने पांडेसरा के इंडस्ट्रियल वर्किंग एरिया में अचानक दौरा किया, जहां गंदगी के ढेर, सड़क किनारे फैला कचरा और ओवरफ्लो होती नालियों की स्थिति देखकर उन्होंने कड़ी नाराज़गी जताई। इस सरप्राइज़ विज़िट से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सैनिटेशन विभाग में खलबली मच गई।

दौरे के दौरान कमिश्नर ने सड़कों पर फैले इंडस्ट्रियल वेस्ट और सामान्य कचरे को देखकर मौके पर मौजूद जोनल अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केवल एसी ऑफिस में बैठकर “ऑल इज़ वेल” की रिपोर्ट देने से काम नहीं चलेगा, ज़मीनी हकीकत को सुधारना ही प्राथमिकता है।

निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे खड़ी पुरानी और खस्ताहाल गाड़ियों पर भी कमिश्नर की नज़र पड़ी, जिनके नीचे कचरा जमा होकर गंदगी और बीमारियों का कारण बन रहा था।

उन्होंने तुरंत RTO के साथ समन्वय कर 24 घंटे के भीतर इन कबाड़ गाड़ियों को हटाने के आदेश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि सड़क पर गंदगी फैलाने वाली किसी भी रुकावट के लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार माने जाएंगे।

दौरे के दौरान स्थानीय निवासियों ने कमिश्नर को घेरकर सफ़ाई की बदहाल स्थिति की शिकायतें कीं। लोगों ने बताया कि सोसायटी और मुख्य सड़कों पर नियमित सफ़ाई नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।

इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण यहां सघन और नियमित सफ़ाई अभियान चलाने की मांग भी रखी गई। कमिश्नर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सफ़ाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

म्युनिसिपल कमिश्नर नागराजन ने स्पष्ट किया कि सूरत को देश का सबसे साफ शहर बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए अब सख़्त कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में गंदगी पाई जाएगी, वहां के सुपरवाइज़र और सैनिटरी इंस्पेक्टर सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। साथ ही उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फैलाएं और सफ़ाई अभियान में प्रशासन का सहयोग करें।

इस सरप्राइज़ विज़िट ने साफ संकेत दे दिया है कि शहर की सफ़ाई नए म्युनिसिपल कमिश्नर की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और आने वाले दिनों में सफ़ाई व्यवस्था को लेकर और कड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं।