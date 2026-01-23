सूरत : सीकर नागरिक परिषद सूरत द्वारा विराट कवि सम्मेलन का आयोजन 26 को 

सीकर नागरिक परिषद सूरत द्वारा आगामी 26 जनवरी 2026, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनकल्याण के उद्देश्य से एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। परिषद के अध्यक्ष श्रीराम बिदावतका एवं महामंत्री गोकुलचंद बजाज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कवि सम्मेलन 26 जनवरी को वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में शाम 7.30 बजे से आयोजित होगा।

उन्होंने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, गौ सेवा, नि:शुल्क वैक्सीनेशन कैंप सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए सहयोग जुटाने का उद्देश्य रखा गया है। परिषद की स्थापना करीब 10 वर्ष पूर्व सामाजिक कार्यों और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। “व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र” की भावना के साथ कर्मभूमि से जन्मभूमि तक सभी को जोड़ते हुए सामाजिक समरसता, धार्मिक और नैतिक मूल्यों के संरक्षण के साथ समुचित विकास का लक्ष्य परिषद का मूल मंत्र रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य संयोजक बसंत खैतान एवं दिनेश शर्मा (दाढ़ी) ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस विराट कवि सम्मेलन में देश के ख्यातनाम कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच, हेमंत पांडे, डॉ. भुवन मोहिनी, पार्थ नवीन, हिमांशु बवंडर और हिमांशु हिंद अपनी सशक्त प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। सम्मेलन में देशभक्ति, वीर रस, हास्य-व्यंग्य, गीत और ग़ज़ल की रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। उन्होंने बताया कि परिषद के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और कार्यक्रम में लगभग 1200 से 1500 लोगों के शामिल होने की संभावना है।

कार्यक्रम के अन्य मुख्य संयोजक राजेश बिदावतका, विष्णु मालपानी एवं श्याम सुन्दर सिहोटिया ने बताया कि सीकर नागरिक परिषद द्वारा समय-समय पर कई सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य किए गए हैं। इनमें गौशाला में एम्बुलेंस सेवा, अग्रवाल हॉस्पिटल में थ्री-व्हीलर सेवा, गौशाला में शेड निर्माण, रक्तदान शिविर तथा कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस विराट कवि सम्मेलन के संदर्भ में परिषद द्वारा शुक्रवार को सुबह 11 बजे फोस्टा कार्यालय के बोर्ड रूम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया प्रतिनिधियों के साथ परिषद के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।