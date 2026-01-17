सूरत : “वन नेशन–वन इलेक्शन” के समर्थन में सूरत में ऐतिहासिक वाहन रैली और जनसभा

सूरत। देश में “वन नेशन–वन इलेक्शन” (एक राष्ट्र–एक चुनाव)” की अवधारणा के समर्थन में फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (FOSTTA), साउथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) और साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन (SGTPA) के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को आयोजित विशाल वाहन रैली एवं जनसभा ऐतिहासिक रूप से सफल, अनुशासित और भव्य रही।

इस कार्यक्रम में सूरत के विभिन्न कपड़ा बाजारों से जुड़े बड़ी संख्या में कपड़ा व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन के माध्यम से “वन नेशन–वन इलेक्शन” के लाभों को जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्रीय हित में एकजुट समर्थन का सशक्त संदेश दिया गया।

सायं 7 बजे विशाल वाहन रैली लैंडमार्क मार्केट से प्रारंभ होकर पर्वत पाटिया, आईमाता क्षेत्र से गुजरते हुए माहेश्वरी लक्ज़ुरिया (माहेश्वरी सेवा सदन) पर संपन्न हुई। इसके पश्चात सायं 8 बजे आयोजित जनसभा में व्यापारियों एवं नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

जनसभा को मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में ओमप्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी ने संबोधित किया। अपने ओजस्वी भाषण में उन्होंने कहा कि “वन नेशन–वन इलेक्शन” से देश में समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बड़ी बचत होगी। इससे नीतिगत स्थिरता आएगी और विकास कार्यों को निरंतर गति मिलेगी। इस अवसर पर गुजरात भाजपा के जनरल सेक्रेटरी डॉ. प्रशांत कोराट और भाजपा सूरत महानगर महामंत्री किशोर बिंदल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

FOSTTA के अध्यक्ष श्री कैलाश हाकिम ने कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सूरत का कपड़ा व्यापारी वर्ग इस राष्ट्रीय पहल के समर्थन में पूरी तरह एकजुट है और देशहित में अपनी सकारात्मक व जिम्मेदार भूमिका निभाता रहेगा।

पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन, उत्साह और राष्ट्रहित की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। FOSTTA के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम सूरत के व्यापारिक समुदाय की राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूकता, एकता और प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया।