सूरत : एनटीपीसी कवास में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न

एनटीपीसी कवास स्टेशन में 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख (कवास) अनिल शंकर शरण ने ध्वजारोहण किया तथा सीआईएसएफ परेड का निरीक्षण किया।

अपने संबोधन में अनिल शंकर शरण ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, यूनियन प्रतिनिधियों, महिलाओं एवं बच्चों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एनटीपीसी की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए परियोजना की सफलता में कर्मचारियों एवं एसोसिएट्स कर्मियों के योगदान की सराहना की।

समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ‘मेरिटोरियस अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही परियोजना की प्रगति में निरंतर सहयोग देने वाले संविदा कर्मियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में लिटिल मिलेनियम स्कूल, बाल भवन एवं सीआईएसएफ के बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों एवं नृत्य कार्यक्रमों ने उपस्थितजनों का मन मोह लिया। समारोह में स्वाति महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती नम्रता शरण एवं सदस्याएं, सभी विभाग प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, यूनियन पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में आदित्यनगरवासी उपस्थित रहे।