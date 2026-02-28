सूरत सिंधी क्लोथ एसोसिएशन ने फूलों की होली के साथ मनाया स्नेहमिलन समारोह

सूरत, 28 फरवरी, 2026 – रंगों के त्योहार होली की पूर्व संध्या पर सूरत के प्रसिद्ध टेक्सटाइल हब रिंग रोड स्थित गोपी मार्केट में उत्सव का माहौल रहा।

सूरत सिंधी क्लोथ एसोसिएशन के बैनर तले शनिवार को एक भव्य 'होली स्नेहमिलन' समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कपड़ा व्यापारियों ने पारंपरिक सौहार्द के साथ खुशियां बांटीं।

एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजित इस स्नेह मिलन कार्यक्रम की मुख्य विशेषता 'फूलों की होली' रही। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पदाधिकारियों और सदस्यों ने एक-दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर पर्व की बधाई दी। इस दौरान पूरा परिसर भक्ति और उल्लास के रंगों में सराबोर नजर आया।

कार्यक्रम का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेशभाई लालवाणी ने किया। इस अवसर पर व्यापारिक जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। जिनमें सेक्रेटरी महेशभाई सारंग, कोषाध्यक्ष चंदुभाई कोटक, संरक्षक हीराभाई गोपालाणी, मदनभाई मुलचंदाणी, वरिष्ठ सदस्य अशोकभाई आडवाणी, रमेशभाई, खेमचंदभाई, इन्दुभाई, मनीषभाई जसवाणी, नीमाभाई और रमेशभाई खेमका उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान व्यापारियों के लिए विशेष अल्पाहार (नाश्ते) की व्यवस्था की गई थी। व्यापारियों ने व्यापारिक चर्चाओं से इतर एक-दूसरे के साथ समय बिताया और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया।

अध्यक्ष हरेशभाई लालवाणी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल व्यापारिक एकता बढ़ती है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं भी जीवित रहती हैं।