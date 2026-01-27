लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : चैंबर की तीन दिवसीय एग्जीबिशन को रिकॉर्डतोड़ रिस्पॉन्स, 29 हजार से अधिक विज़िटर्स ने किया विज़िट

ग्लोबल विलेज में विदेशी उत्पादों का जलव महिला उद्यमियों को मिला रिकॉर्ड रिस्पॉन्स और 'बाय वन गेट वन' स्कीम्स ने बढ़ाई रौनक

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘फूड एंड बेवरेजेज एग्जीबिशन’, ‘SGCCI ग्लोबल विलेज’ और ‘महिला एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन’ को सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में खरीदारों और विज़िटर्स से जबरदस्त प्रतिसाद मिला। 24, 25 और 26 जनवरी 2026 तक आयोजित इन तीनों एग्जीबिशन में तीन दिनों के दौरान कुल 29,680 से अधिक लोगों ने विज़िट कर विभिन्न प्रोडक्ट्स की खरीदारी की।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले दिन शनिवार को 5,780, दूसरे दिन रविवार को 12,340 और तीसरे दिन सोमवार को 11,560 विज़िटर्स एग्जीबिशन देखने पहुंचे। इनमें 2,080 से अधिक विज़िटर्स सूरत के बाहर से थे। भारी संख्या में आए विज़िटर्स के चलते एग्जीबिटर्स को बेहतरीन प्रोफेशनल रिस्पॉन्स मिला।

खास तौर पर फूड एंड बेवरेज सेक्टर, बेकरी प्रोडक्ट्स, होम डेकोर, फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को खरीदारों से विशेष पसंद मिली। बेकरी सेक्टर में ‘Buy One Get One Free’ जैसी आकर्षक स्कीम्स के चलते स्टॉल्स पर तीनों दिन लगातार भीड़ देखने को मिली। रविवार और सोमवार को भारी भीड़ को देखते हुए एग्जीबिशन का समय शाम 7 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक किया गया, ताकि परिवारों को आराम से खरीदारी का अवसर मिल सके।

महिला एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन में भाग लेने वाली महिला उद्यमियों को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। हस्तनिर्मित उत्पाद, फैशन, फूड आइटम्स और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर खरीदारों का विशेष ध्यान रहा। यह एग्जीबिशन महिला सशक्तिकरण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावशाली मंच साबित हुई।

SGCCI ग्लोबल विलेज एक्सपो में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और जापान के एग्जीबिटर्स को भी शानदार रिस्पॉन्स मिला। इसके अलावा कनाडा, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ट्यूनीशिया, इथियोपिया, साइप्रस, घाना और लेसोथो जैसे देशों से आए विदेशी विज़िटर्स ने भी एग्जीबिशन का अवलोकन किया। अफगानिस्तान के एग्जीबिटर्स द्वारा प्रस्तुत यूनिक ड्राई फ्रूट्स और फूड प्रोडक्ट्स विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।

चैंबर अध्यक्ष श्री निखिल मद्रासी ने कहा कि, “चैंबर द्वारा आयोजित ये तीनों एग्जीबिशन केवल खरीदारी का प्लेटफॉर्म नहीं थीं, बल्कि यह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, संस्कृति और एंटरप्रेन्योरशिप की जीती-जागती झलक बनकर उभरी हैं।”

