सूरत : हड्डियों और जोड़ों के दर्द से पाना है छुटकारा? चैंबर के अवेयरनेस सेशन में एक्सपर्ट ने दिए खास टिप्स

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली हड्डियों और जोड़ों की आम बीमारियों को लेकर समृद्धि, नानपुरा, सूरत में एक अवेयरनेस सेशन आयोजित किया गया।

चैंबर के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि आज की व्यस्त जीवनशैली और बदलते लाइफस्टाइल के कारण लोगों में हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि लोगों को एक्सपर्ट्स की गाइडेंस से इन बीमारियों के कारण, इलाज और बचाव के बारे में उपयोगी जानकारी मिल सके।

मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. श्रुजल शाह (कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और कंप्यूटर-असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, ग्रीन लीफ हॉस्पिटल और सर्वम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल) ने हड्डियों और जोड़ों की आम बीमारियों, उनके कारणों, लक्षणों और आधुनिक इलाज के तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सही एक्सरसाइज़, संतुलित आहार और सक्रिय जीवनशैली अपनाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।

उन्होंने बताया कि लंबे समय तक बैठे रहना, एक्सरसाइज़ की कमी, बैठने और खड़े होने का गलत पोस्चर तथा बढ़ता वजन हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं के प्रमुख कारण बन रहे हैं।

यदि समय रहते ध्यान दिया जाए और नियमित एक्सरसाइज़, संतुलित डाइट तथा समय-समय पर हेल्थ चेक-अप कराया जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है।

चैंबर के ग्रुप चेयरमैन राकेश गांधी ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जबकि नैनेश पचीगर ने मुख्य वक्ता का परिचय कराया। अंत में भावेश टेलर ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। यह सेशन उपस्थित सदस्यों के लिए काफी ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित हुआ।