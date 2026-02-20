सूरत : मिलेनियम-2 मार्केट में लगी आग, बड़ा हादसा टला

सूरत। शहर के कपड़ा व्यापार क्षेत्र में एक बार फिर आग की घटना सामने आई है। इस बार मिलेनियम-2 मार्केट में अचानक आग लगने से व्यापारियों और ग्राहकों में अफरा-तफरी मच गई। यह मार्केट शहर का एक व्यस्त कमर्शियल हब माना जाता है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही पूरे मार्केट परिसर में धुआं फैल गया और दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर अपनी-अपनी दुकानों से सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट को अलर्ट किया गया।

कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पानी की बौछार कर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फायर कर्मियों की त्वरित और सतर्क कार्रवाई से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे संभावित बड़ी जनहानि और भारी आर्थिक नुकसान टल गया।

हालांकि आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

आसपास के व्यापारियों ने राहत की सांस ली और फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रहा है।