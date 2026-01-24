सूरत : बसंत पंचमी पर सूरत में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह, अग्रसेन भवन में गूंजे मंगल गीत

बसंत पंचमी के पावन अवसर पर परम पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा ट्रस्ट के तत्वावधान में श्री श्याम प्रचार मंडल महिला इकाई एवं अग्रमिलन महिला इकाई द्वारा 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन सूरत के सिटीलाइट क्षेत्र स्थित अग्रसेन भवन के पंचवटी हॉल में पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ।

संस्था के संरक्षक पूरणमल अग्रवाल ने जानकारी दी कि विवाह में शामिल सभी 11 जोड़े सूरत एवं आसपास के क्षेत्रों से थे। संस्था की अध्यक्षा शालू खदरिया ने बताया कि नवयुगल जोड़ों और उनके परिजनों के लिए सगाई से लेकर विदाई तक की संपूर्ण व्यवस्थाएं संस्था द्वारा की गईं, जिससे आयोजन सुव्यवस्थित और गरिमामय रहा।

सचिव सुमन जगनानी एवं कोषाध्यक्ष मोना केडिया ने बताया कि इस अवसर पर शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और उन्होंने सामूहिक विवाह की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन संगीता अग्रवाल, लक्ष्मी मित्तल, बबीता खेमका तथा पूर्व अध्यक्ष संतोष गाड़ियां और सरोज राठी के मार्गदर्शन में किया गया। समारोह के दौरान उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया और इस सामाजिक पहल की मुक्तकंठ से प्रशंसा की।