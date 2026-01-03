लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : डीडीओ शिवानी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक, सूरत ज़िले में टैक्स कलेक्शन कैंपेन 2025-26 की तैयारी

पिछले वर्ष 90.73 करोड़ रुपये के टैक्स कलेक्शन के साथ राज्य में प्रथम स्थान, इस साल और बड़ी उपलब्धियों का लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स कलेक्शन कैंपेन की प्रभावी योजना बनाने के उद्देश्य से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर (DDO) शिवानी गोयल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस टैक्स कलेक्शन अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और गांवों के समग्र विकास की गति को तेज करना है।

बैठक के दौरान DDO शिवानी गोयल ने पिछले वर्ष किए गए टैक्स कलेक्शन कार्यों की समीक्षा की और इस वर्ष अधिकतम टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी तलाटी एवं पंचायत कर्मचारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही तालुका डेवलपमेंट ऑफिसरों को नियमित मॉनिटरिंग करने तथा कमजोर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों की समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश दिए।

टैक्स कलेक्शन कैंपेन के तहत इस वर्ष तलाटियों के लिए विशेष मार्गदर्शन बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। टैक्स संग्रहण में तेजी लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 80 प्रतिशत या उससे अधिक टैक्स कलेक्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को इंसेंटिव सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रोत्साहन राशि से पंचायतों को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिक वित्तीय क्षमता मिलेगी, जिससे गांवों के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सूरत जिले ने 90.73 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जिले की कुल 321 ग्राम पंचायतों में से अधिकांश ने 80 प्रतिशत से अधिक टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य पूरा किया, जिसके चलते वे राज्य सरकार की अनुमानित 6 करोड़ रुपये की इंसेंटिव सहायता के लिए पात्र बनी हैं। इसके साथ ही 68 ग्राम पंचायतों ने 100 प्रतिशत टैक्स कलेक्शन कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

