लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत में BNI ग्रेटर सूरत द्वारा खेल मैदान पर एचआईवी जागरूकता का अनोखा संदेश

On
सूरत में BNI ग्रेटर सूरत द्वारा खेल मैदान पर एचआईवी जागरूकता का अनोखा संदेश

सूरत। बिजनेस नेटवर्किंग की जानी-मानी संस्था बीएनआई (BNI) ग्रेटर सूरत ने खेलों के उत्साह के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का अद्भुत संगम साधा है। सूरत में आयोजित एक विशाल स्पोर्ट्स इवेंट के माध्यम से सदस्यों के बीच नेटवर्किंग और टीमवर्क को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ एचआईवी जागरूकता का महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है।

यह मेगा इवेंट 14 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलेगा। कुल छह अलग-अलग खेलों का आयोजन किया गया है, जिनमें बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम, क्रिकेट, पिकल बॉल और वॉलीबॉल शामिल हैं। 14 दिसंबर को बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस और कैरम की प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं।

फिलहाल 19 दिसंबर से शुरू हुई तीन दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट धूमधाम से चल रही है, जिसमें BNI ग्रेटर सूरत की 13 टीमें और लगभग 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

आगामी शनिवार-रविवार को पिकल बॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें वॉलीबॉल में 8 टीमें और पिकल बॉल में 50 से 60 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन सभी खेलों में मिलाकर लगभग 450 से 500 उद्योगपति और पेशेवर भाग ले रहे हैं। 

इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के बीच एकता, टीमवर्क और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को विकसित करना है, साथ ही नई व्यावसायिक संभावनाएं पैदा करना भी है।

इस कार्यक्रम की सबसे विशेष बात यह है कि इसमें एचआईवी पॉजिटिव एड्स संस्थाओं के साथ सहयोग कर समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है।

क्रिकेट टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी में एचआईवी पॉजिटिव बच्चों और युवतियों ने 5 से 7 मिनट का आकर्षक नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया। साथ ही, इवेंट में एक विशेष कॉर्नर बनाकर एचआईवी कैसे फैलता है और उससे संबंधित जानकारी दी जा रही है।

BNI ग्रेटर सूरत का स्पष्ट संदेश है कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को समाज से अलग न किया जाए, बल्कि उन्हें परिवार और समाज का सहयोग देकर जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। इस इवेंट से होने वाली आय का एक हिस्सा एचआईवी पॉजिटिव बच्चों और महिलाओं की सहायता के लिए दान किया जाएगा।

यह आयोजन गौरव वीके सिंघवी और डॉ. निधि सिंघवी के मार्गदर्शन तथा निशांत शाह की रीजनल इवेंट डायरेक्टर के रूप में की गई मेहनत से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से BNI ग्रेटर सूरत व्यवसाय के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat PNN

Related Posts

UPKL सीजन 2 के पहले मुकाबले में काशी किंग्स से भिड़ेंगे लखनऊ लायंस

UPKL सीजन 2 के पहले मुकाबले में काशी किंग्स से भिड़ेंगे लखनऊ लायंस

सूरत : भगवान गिरिराज गोवर्धन धारण कर गोवर्धन नाथ बने : संदीप महाराज

सूरत : भगवान गिरिराज गोवर्धन धारण कर गोवर्धन नाथ बने : संदीप महाराज

सूरत : निर्माणाधीन श्री माजीसा धाम के लिए आयोजित हुई “एक शाम मातारानी भटियाणी के नाम” भक्ति संध्या

सूरत : निर्माणाधीन श्री माजीसा धाम के लिए आयोजित हुई “एक शाम मातारानी भटियाणी के नाम” भक्ति संध्या

सूरत : बमरोली में अग्रवाल समाज की 7वीं शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ

सूरत : बमरोली में अग्रवाल समाज की 7वीं शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ