सूरत : रेड क्रॉस के निःशुल्क स्तन एवं गर्भाशय कैंसर जांच शिविर से 198 महिलाओं को मिला लाभ

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, गुजरात स्टेट ब्रांच द्वारा सूरत रेड क्रॉस सोसाइटी चौर्यासी शाखा एवं गायत्री हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क स्तन कैंसर एवं गर्भाशय कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय शिविर में कुल 198 महिलाओं ने जांच कराकर लाभ लिया।

रेड क्रॉस सोसाइटी गुजरात स्टेट ब्रांच द्वारा बुलेट ट्रेन परियोजना के सीएसआर सहयोग से पूरे गुजरात में लगभग 2500 महिलाओं की निःशुल्क स्तन एवं गर्भाशय कैंसर जांच की जा रही है। इसी कड़ी में सूरत में यह शिविर 22 एवं 23 जनवरी को गायत्री हॉस्पिटल, रंग अवधूत सोसायटी, माता वाड़ी, लंबा हनुमान रोड, सूरत में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया गया।

शिविर के उद्घाटन अवसर पर राजयोगिनी ब्रह्माकुमारीज़ तृप्ति दीदी, पूर्व मेयर अश्मिताबेन शिरोया, कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया, दिनेशभाई पटेल (जोगाणी), लायंस क्लब ऑफ सूरत क्रिस्टल की चार्टर प्रेसिडेंट लायन रंजू दुग्गड़, प्रमुख भूमिका जैन, पूर्व प्रमुख कोमल देसाई, सिरवी हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के कृणाल दवे, कॉर्निया सुपर स्पेशलिस्ट डॉ. पिंकल शिरोया सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

पहले दिन 22 जनवरी को 109 महिलाओं ने जांच कराई। वहीं, 23 जनवरी को दूसरे दिन इनर व्हील क्लब ऑफ सूरत ईस्ट की अध्यक्ष ममताबेन लीलियावाला, मंत्री मायाबेन मावाणी, शिक्षण समिति सदस्य अनुराग कोठारी, बी-ज़ोन यूनिट अधिकारी विजय राठौड़, सचिन यूनिट अधिकारी थॉमस पठारे, रंग अवधूत सोसायटी के प्रमुख दासभाई, समाज अग्रणी लक्ष्मण बेलडिया तथा डॉ. हरिकृष्ण शिरोया की उपस्थिति में 89 महिलाओं ने स्वेच्छा से जांच कराई।

इस शिविर में सेवा सहयोगी के रूप में अहमदाबाद की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. पूर्वी शिरोया (मालविया) तथा कविताबेन एवं उनकी टीम ने सफल सेवाएं प्रदान कीं। इस अवसर पर बीके तृप्ति दीदी ने “चेतता नर सदा सुखी—जिसमें उपचार से अधिक निवारण श्रेष्ठ है” का संदेश देते हुए रेड क्रॉस की सेवाओं की सराहना की।

डॉ. पूर्वी मालविया शिरोया ने स्तन कैंसर के लक्षणों पर विस्तृत जानकारी देते हुए त्वचा में जलन या डिंपलिंग, निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना, दूध के अलावा निप्पल से स्राव, स्तन में सूजन, दर्द तथा त्वचा में खुजली या मोटापन जैसे लक्षणों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी।

डॉ. प्रफुल्ल शिरोया ने बताया कि गुजरात राज्य चेयरमैन अजयभाई पटेल की दूरदृष्टि के चलते रेड क्रॉस सोसाइटी गुजरात पूरे राज्य में ब्लड बैंक, आर्टिफिशियल लिम्ब, डेंटल क्लिनिक, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैबोरेटरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड प्रशिक्षण और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सहित अनेक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं लाभार्थियों ने रेड क्रॉस सोसाइटी के मानवतावादी कार्यों की सराहना की।