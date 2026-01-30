सूरत : डिंडोली में ग्राउंडवॉटर चोरी का बड़ा स्कैम उजागर, 8 अवैध बोरवेल सील

सूरत।सूरत के डिंडोली इलाके में ग्राउंडवॉटर चोरी कर उसे कमर्शियल आधार पर बेचने के एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। शिकायत मिलने के बाद सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (SMC) के लिंबायत ज़ोन प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मौके पर 8 चालू अवैध बोरवेल को हमेशा के लिए सील कर दिया।

डिंडोली स्थित मानसी रेजीडेंसी के सामने एक खुले प्लॉट में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बिना किसी परमिशन के ज़मीन में गहरे बोरवेल बनाकर बड़े पैमाने पर पानी निकाला जा रहा था। यह पानी टैंकरों के ज़रिए पांडेसरा GIDC की विभिन्न मिलों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सप्लाई किया जा रहा था।

शिकायत मिलते ही लिंबायत ज़ोन की टीम JCB और बुलडोज़र के साथ मौके पर पहुँची और गैर-कानूनी ढंग से बनाए गए सभी स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह अवैध धंधा पिछले दो-तीन महीनों से चल रहा था, जिससे रेजिडेंशियल इलाके में ग्राउंडवॉटर लेवल तेजी से गिरने की आशंका थी।

लिंबायत ज़ोन वॉटर डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर पीयूष राठौड़ ने बताया कि जांच में शिकायत सही पाई गई है और सभी अवैध कनेक्शन तत्काल काट दिए गए हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इलाके में और कोई छिपा हुआ बोरवेल तो नहीं है।

प्रशासन ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है और आने वाले दिनों में इस ग्राउंडवॉटर घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।