सूरत : निमाया वुमन सेंटर फॉर हेल्थ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ‘निमाया ग्रेट रन-2026’ का आयोजन

सूरत। निमाया वुमन सेंटर फॉर हेल्थ पिछले कई वर्षों से महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में इस बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निमाया ने लगातार नौवीं बार ‘निमाया ग्रेट रन-2026’ का आयोजन किया।

इस दौड़ में 2500 से अधिक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया और साथ ही ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए भी प्रेरित किया गया।

इस पूरे आयोजन के बारे में निमाया वुमन सेंटर फॉर हेल्थ की डायरेक्टर डॉ. पूजा नाडकर्णी सिंह ने बताया कि निमाया महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

आज की व्यस्त जीवनशैली में महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पातीं, ऐसे में उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ “निमाया ग्रेट रन” का आयोजन किया जाता है।

इस वर्ष भी 8 मार्च, रविवार को सुबह 6 बजे इस रन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों का भरपूर सहयोग मिला। इस रन में करीब 2500 महिलाओं ने भाग लेकर महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया।

निमाया ग्रेट रन का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम से किया गया था। इस अवसर पर डीसीपी ट्रैफिक आईपीएस अनुपम और डीसीपी ट्रैफिक साइबर सेल आईपीएस पन्ना मोमाया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया।