सूरत : CC Surat KLT 4.0: व्यावसायिक नेतृत्व, ज्ञान और नेटवर्किंग का सफल संगम

सूरत। कॉरपोरेट कनेक्शंस सूरत द्वाराCC Surat KLT 4.0 (Know • Like • Trust)का सफल आयोजनThe Amoreमेंकियागया, जिसमें100 से अधिक प्रमुख उद्योगपति और व्यवसायिक नेता शामिल हुए।यह कार्यक्रम नेतृत्व, रणनीतिक सीख और सार्थक व्यावसायिक संबंधों पर केंद्रित रहा।

इस कॉन्क्लेव में प्रभावशाली की नोट सत्र और एक ज्ञानवर्धक पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें विरासत आधारित ब्रांड निर्माण, संगठनात्मक बुद्धिमत्ता और व्यवसाय को स्केलेबल बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्यवक्ता

• श्री चंदुभाई विरानी, फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, बालाजी वेफर्स — जिन्होंने स्थायी ब्रांड निर्माण में विरासत और मूल्यों की भूमिका पर अपने अनुभव साझा किए।

• श्री राहुल बोथरा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, स्विगी — जिन्होंने इंटेलिजेंस और इनोवेशन के माध्यम से व्यवसाय को स्केल करने पर प्रकाश डाला।

पैनल चर्चा में शामिल उद्योग विशेषज्ञ

• श्री आशेष राजीव

• श्री चेतन शाह

• श्री विपिनचंद्र चोखावाला

कार्यक्रम के सुव्यवस्थित एजेंडा, उच्च गुणवत्तावाले कंटेंट और संरचित नेटवर्किंग सत्र की प्रतिभागियोंने सराहना की, जिसने विश्वास-आधारित व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा दिया।

कार्यक्रम की सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्री गौरव वी.के. सिंहवी, नेशनल डायरेक्टर, CorporateConnections® India | Sri Lanka | Nepal ने कहा:

“CC Surat KLT 4.0 ने Know, Like और Trust के मूल सिद्धांतों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। वक्ताओं द्वारा साझा किए गए व्यावहारिक अनुभव, प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और सार्थक संवाद ने इस आयोजन को अत्यंत प्रभावशाली बनाया।ऐसे कार्यक्रम विश्वसनीय और मजबूत व्यावसायिक समुदायों के निर्माण की हमारी सोच को सशक्त करते हैं।”

CC Surat KLT 4.0 ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि कॉरपोरेट कनेक्शंस व्यवसायिक नेतृत्व, ज्ञान साझा करने और रिश्तों पर आधारित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।