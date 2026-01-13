सूरत : नेत्र सुरक्षा उजास अभियान के अंतर्गत श्री हरि सेवा सेतु में आभार मिशन के तहत 75 मरीजों की नेत्र जांच की गई

मंगलवार को श्री हरि सेवा सेतु मातृशक्ति सोसायटी, जानबाई ज्वेलर्स के पास, वाडीनी के सामने, सूरत के पूणा गांव में आयोजित नेत्र सुरक्षा उजास अभियान के अंतर्गत लोक दृष्टि चक्षु बैंक, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी चौर्यासी तथा सक्षम लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट के सहयोग से 75 से अधिक लोगों की नेत्र जांच की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री हरि सेवा सेतु की जागृतीबेन अकबरी, प्रदीपभाई तथा नैंसीबेन मालविया ने सेवाएं दीं।

कार्यक्रम में अकबरी दिनेशभाई, अकबरी कालूभाई, विराणी घनश्यामभाई, के.के. बालधा, श्रेष्ठ कर्मयोगी दिव्यांग ट्रस्ट, ईश्वरभाई बोडर, मातृशक्ति सोसायटी के विशालभाई सांगाणी, गजानंद सोसायटी के अध्यक्ष नारायणभाई भेसाणिया, मातृशक्ति सोसायटी से कैलाशबेन, जीवन सथवारे ट्रस्ट के अध्यक्ष गोपालभाई सुराणी, द्वारकेश मोटरकार से राजूभाई मालाणी तथा माणिया समाज के अध्यक्ष लवजीभाई माणिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और कार्यक्रम की सराहना की।

श्री हरि सेवा सेतु द्वारा सूरत शहर के 11 विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नेत्र सुरक्षा, नेत्र जांच, रियायती दरों पर चश्मा वितरण, मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु मार्गदर्शन तथा नेत्र प्रत्यारोपण की जानकारी देने का संकल्प लिया गया है। यह जानकारी जागृतीबेन अकबरी द्वारा दी गई।

इस कार्यक्रम में ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट दिनेशभाई जोगाणी (उपाध्यक्ष, लोक दृष्टि चक्षु बैंक; वाइस चेयरमैन, रेड क्रॉस ब्लड सेंटर; तथा सक्षम सूरत महानगर के उपाध्यक्ष) ने सेवाएं प्रदान कीं। लायंस क्लब ऑफ सूरत ईस्ट के अध्यक्ष लायन किशोरभाई मांगरोलिया तथा जोन चेयरमैन लायन जगदीशभाई बोडरा ने शुभकामनाएं दीं।

जीवनभर नेत्रों की देखभाल तथा मृत्यु के बाद नेत्रदान, देहदान और अंगदान जैसे कार्यों को गति देना आवश्यक है। यह संपूर्ण कार्यक्रम योग दिवस से चक्षु बैंक के अध्यक्ष डॉ. प्रफुलभाई शिरोया के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।