सूरत : तेरापंथ महिला मंडल सूरत का होली स्नेह मिलन हर्षोल्लास के साथ संपन्न

तेरापंथ महिला मंडल सूरत द्वारा बुधवार को सिटीलाइट स्थित तेरापंथ भवन में होली स्नेह मिलन समारोह बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नमस्कार मंत्र के उच्चारण से हुई। मंडल की अध्यक्षा प्रतीक्षा बोथरा ने सभी का स्वागत करते हुए होली की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं और कन्याओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। राधा-कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रस्तुति ने वातावरण को भक्ति रस में रंग दिया, वहीं सैनिकों के जीवन पर आधारित भावपूर्ण कार्यक्रम ने देश की रक्षा में समर्पित जवानों के त्याग, साहस और देशभक्ति को रंगों के माध्यम से जीवंत कर दिया। समारोह में मंडल की सभी पूर्वाध्यक्षों का सम्मान भी किया गया।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मधु देरासरिया, कार्यकारिणी सदस्य राखी बैद, पूर्णिमा गादिया सहित स्थानीय परामर्शक, पूर्वाध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति और मंडल की सदस्याएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। आयोजन की सफलता में संयोजिकाओं का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के प्रायोजक राजुल चौरडिया और समता बैंगानी रहे। अंत में मंत्री बिंदु भंसाली ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। समारोह प्रेम, सौहार्द और उत्साह के रंगों के साथ संपन्न हुआ।