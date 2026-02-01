सूरत में ‘आर्ट विज़न’ चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन, बच्चों की रचनात्मकता को मिला मंच

सूरत शहर में पिछले 20 वर्षों से बच्चों को कला के क्षेत्र में विशिष्ट, सशक्त और मार्गदर्शक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे कला सर्जन ड्रॉइंग क्लासेज़ द्वारा इस वर्ष नौवीं चित्रकला प्रदर्शनी ‘आर्ट विज़न’ का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी रविवार, 1 फरवरी 2026 को सूरत के साइंस सेंटर गैलरी में संपन्न हुई।

कला सर्जन ड्रॉइंग क्लासेज़ के आयोजक तेजस शाह एवं श्रीमती भाविका शाह के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच देना तथा उनके आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर अनूपम सिंह गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ ही हिल्स हाईस्कूल, ज्ञानमुद्रा इनोवेटिव स्कूल एवं पोद्‌दार इंटरनेशनल स्कूल के आचार्यगणों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

प्रदर्शनी में कला सर्जन के छात्रों द्वारा तैयार किए गए 2000 से अधिक चित्रों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें बच्चों की कल्पनाशक्ति, रंग संयोजन और कलात्मक दृष्टि की झलक स्पष्ट दिखाई दी। आयोजकों ने बताया कि कला सर्जन से प्रशिक्षण प्राप्त कई छात्र आज विभिन्न कलात्मक क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, जो संस्थान के लिए गर्व की बात है।

आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार की प्रदर्शनी बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और कला के प्रति उनकी रुचि को और मजबूत बनाती है। उन्होंने इस कलात्मक आयोजन की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए सहयोग की अपेक्षा जताई है।