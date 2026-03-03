मस्कट से लौटे भारतीयों ने ली राहत की सांस, दुबई और अबू धाबी से उड़ानें फिर से शुरू

नई दिल्ली, 03 मार्च (वेब वार्ता)। मध्य पूर्व में उपजे तनाव के बीच मस्कट (ओमान) से भारतीय नागरिक अपने वतन लौट आए। भारत लौटे नागरिकों ने मंगलवार को सुरक्षित घर पहुंचने पर राहत की सांस ली और क्षेत्र में बने तनावपूर्ण हालात को संभालने में अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।

इजरायल-अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने उन देशों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए, जहां पर अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं। इसी क्रम में ईरान ने दुबई, बहरीन, कुवैत समेत कई देशों पर हमला कर दिया, जिसके बाद आम नागरिकों की जान सांसत में फंस गई।

मस्कट से दिल्ली पहुंचे कई यात्रियों ने बताया, “मिसाइलों को रोका जा रहा था और डर के मारे हमने वापस लौटने का फैसला किया। सरकार ने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला।

चूंकि हमारे बच्चे हमारे साथ थे, इसलिए हम काफी चिंतित थे। मौजूदा हालात देखकर हम घबरा गए थे। मिसाइलों को रोकने से होने वाली आवाजें बहुत तेज आ रही थीं, जिससे बच्चों को परेशानी हो रही थी।”

मस्कट से आए एक अन्य यात्री ने कहा, “हम वापस आ गए, क्योंकि हमें वहां पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। मिसाइल रोधी प्रणाली बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही थी। मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा डर नहीं था, लेकिन हमारे साथ बच्चे थे, इसलिए हमने सोचा कि भारत लौटना बेहतर होगा। अब सब ठीक है।”

यात्री आदिल ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, “हमें वहां काफी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। कई उड़ानें रद्द होने के कारण हमें अपनी फ्लाइट छूटने का डर सता रहा था। हमने सहायता के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क किया।

भारत लौटने के बाद मैं बहुत राहत और खुशी महसूस कर रहा हूं। शुरुआत में उड़ानें निलंबित थीं, लेकिन अब सेवाएं बहाल हो गई हैं। मेरी वापसी की यात्रा सुगम रही और मुझे यात्रा के दौरान कोई बड़ी समस्या नहीं हुई।”

यात्रियों की वापसी ईरान के ड्रोन और मिसाइलों द्वारा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को निशाना बनाए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसके कारण हवाई अड्डों का संचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में फंसे हजारों भारतीयों को उड़ानों के रद्द होने और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण असुविधा का सामना करना पड़ा।

दुबई और अबू धाबी से कई उड़ानों का संचालन फिर से शुरू हो गया। कई दिनों के निलंबन के बाद सोमवार रात को विमान दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में उतरे।

दुबई हवाई अड्डों ने आंशिक रूप से परिचालन फिर से शुरू होने की पुष्टि की है और यात्रियों को सलाह दी है कि वे तब तक हवाई अड्डे पर न जाएं जब तक कि उनकी एयरलाइन द्वारा उन्हें प्रस्थान की पुष्टि की सूचना न दी गई हो।

उड़ान सेवाओं की बहाली से फंसे हुए यात्रियों और उनके परिवारों को काफी राहत मिली है जो उनकी सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।