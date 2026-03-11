सूरत : डिजिटल कौशल सशक्तिकरण हेतु सार्वजानिक विश्वविद्यालय द्वारा Google Workspace पर FDP का आयोजन

सूरत । Sarvajanik Centre for Training and Certificate Courses (SES) द्वारा Sarvajanik University के तत्वावधान में 2 मार्च से 10 मार्च 2026 के दौरान Google Workspace पर Faculty Development Programme (FDP) का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम Dr. Kiran Pandya, माननीय प्रोवोस्ट, सार्वजानिक विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता को बढ़ाना तथा शैक्षणिक, प्रशासनिक और सहयोगात्मक कार्यों में क्लाउड आधारित उपकरणों के प्रभावी उपयोग से उन्हें परिचित कराना था।

इस FDP में संसाधन व्यक्ति के रूप में CA Keyur Doshi ने मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न इंटरैक्टिव और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से Google Workspace के विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे Google Docs, Google Sheets, Google Forms, Google Drive और Google Meet पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

सत्रों में दस्तावेज़ प्रबंधन, डेटा प्रबंधन, सहयोग और संचार में इन उपकरणों के प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रतिभागियों को दैनिक शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुगम बनाने के लिए व्यावहारिक तकनीकों से भी परिचित कराया गया।

इस कार्यक्रम में सार्वजानिक विश्वविद्यालय के घटक संस्थानों से संकाय सदस्यों तथा प्रशासनिक कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत्र अत्यंत रोचक और व्यवहारिक थे, जिससे प्रतिभागियों को संस्थागत कार्यप्रणाली से जुड़ी वास्तविक परिस्थितियों में इन उपकरणों का उपयोग करने का अवसर मिला।

कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ सफलतापूर्वक हुआ। प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि इस कार्यक्रम ने उच्च शिक्षा और संस्थागत प्रशासन में डिजिटल सहयोगी उपकरणों के उपयोग के प्रति उनकी समझ और व्यावहारिक दक्षता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया।