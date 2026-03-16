अद्वैत ग्रीनर्जी ने अहमदाबाद में 30 MW अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली सुविधा का उद्घाटन किया

अहमदाबाद (गुजरात), मार्च 16: NSE-सूचीबद्ध अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स लिमिटेड की सहायक कंपनी अद्वैत ग्रीनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने आज अहमदाबाद, गुजरात के कडी–देत्रोज रोड स्थित पार्थ इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली 30 MW अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली सुविधाओं में से एक के उद्घाटन की घोषणा की।

यह परियोजना भारत के विकसित हो रहे ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और गुजरात को उन्नत स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत बनाती है।

यह सुविधा औद्योगिक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली क्षमता स्थापित करती है और भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्यों के साथ सीधे जुड़ी हुई है।

इस सुविधा को एक स्केलेबल विनिर्माण प्लेटफ़ॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है और वर्तमान में यह 30 MW क्षमता के साथ संचालित हो रही है। कंपनी ने आने वाले वर्षों में उत्पादन क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए स्पष्ट विस्तार योजना भी निर्धारित की है।

प्रमुख परियोजना विशेषताएँ (Key Highlights)

* प्रौद्योगिकी: औद्योगिक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली तकनीक

* वर्तमान क्षमता: अहमदाबाद स्थित सुविधा में 30 MW इलेक्ट्रोलाइज़र असेंबली क्षमता

* विस्तार योजना: 2026 तक 100 MW, 2027 तक 300 MW, और दीर्घकालिक लक्ष्य 1 GW वार्षिक उत्पादन क्षमता

* रणनीतिक संरेखण: भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप परियोजना

* PLI मान्यता: Solar Energy Corporation of India (SECI) के Production Linked Incentive (PLI) कार्यक्रम के अंतर्गत 300 MW

इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण क्षमता के लिए चयन, जिसमें 100 MW ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना घटक शामिल है

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में इलेक्ट्रोलाइज़र एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी प्रणाली है। यह प्रणाली नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है।

भारत अगले दशक में रिफाइनिंग, उर्वरक, इस्पात, मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइज़र के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता विकसित करना अब एक राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता बन चुका है।

अद्वैत ग्रीनर्जी की यह पहल भारत की स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और देश के ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हाइड्रोजन क्षेत्र के अलावा, अद्वैत ग्रीनर्जी भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। वर्तमान में कंपनी के पास 200 MW से अधिक सौर EPC परियोजनाएँ कार्यान्वयन के चरण में हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना विकास में उसकी भूमिका को दर्शाती हैं।

ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में भी कंपनी तेजी से प्रगति कर रही है, जहाँ 400 MWh से अधिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) परियोजनाएँ विकासाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी 2026 में शुरू होने वाली 2.5 GWh BESS विनिर्माण सुविधा भी स्थापित कर रही है, जो भारत की घरेलू बैटरी निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेगी।

उद्घाटन समारोह में सरकारी अधिकारी, नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स, EPC कंपनियाँ, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी साझेदार और औद्योगिक खरीदार उपस्थित थे। इस सहभागिता ने भारत की उभरती हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग, प्रौद्योगिकी और नीति के बीच बढ़ते सहयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाया।

अद्वैत ग्रीनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शालिन शेठ ने कहा “इस सुविधा का शुभारंभ केवल अद्वैत के लिए ही नहीं बल्कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। 30 MW से शुरुआत करते हुए 1 GW तक विस्तार करने की हमारी दृष्टि भारत की ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”

अद्वैत ग्रीनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वत्सल कुंडालिया ने कहा “भारत का ऊर्जा परिवर्तन अब बड़े पैमाने पर स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं पर निर्भर करेगा। 2026 तक 100 MW, 2027 तक 300 MW और दीर्घकालिक रूप से 1 GW उत्पादन क्षमता तक पहुँचने की हमारी योजना भारत की ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई है।”

इस सुविधा की शुरुआत के साथ अद्वैत ग्रीनर्जी अब उन कंपनियों के बढ़ते समूह में शामिल हो गई है जो भारत के ग्रीन हाइड्रोजन औद्योगिक आधार को मजबूत कर रही हैं। आने वाले वर्षों में घरेलू विनिर्माण क्षमता के विस्तार से लागत कम होने, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होने और ग्रीन हाइड्रोजन के व्यापक उपयोग को गति मिलने की उम्मीद है।

मीडिया संपर्क

रुत्वी शेठ कुंडालिया

निदेशक — अद्वैत ग्रीनर्जी प्रा. लि. |

हेड ऑफ स्ट्रैटेजी एवं चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर, अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स लिमिटेड

rutvi.sheth@advaitgroup.co.in | +91 6354894612

अद्वैत ग्रीनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में

अद्वैत ग्रीनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, NSE-सूचीबद्ध अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है और ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण पर केंद्रित है। कंपनी का चयन SECI के Production Linked Incentive (PLI) कार्यक्रम के अंतर्गत 300 MW इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण क्षमता के लिए किया गया है, जिसमें 100 MW ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना घटक भी शामिल है।

कंपनी के पास वर्तमान में 200 MW से अधिक सौर EPC परियोजनाएँ कार्यान्वयन में हैं, 400 MWh से अधिक BESS परियोजनाएँ विकासाधीन हैं, और 2026 में शुरू होने वाली 2.5 GWh बैटरी विनिर्माण सुविधा निर्माणाधीन है। ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, बैटरी भंडारण और ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए अद्वैत ग्रीनर्जी भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।