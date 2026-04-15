रियलमी 16 5जी की धमक, बिक्री में 150 प्रतिशत उछाल

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (वेब वार्ता)। रियलमी का नया स्मार्टफोन रियलमी 16 5G बाजार में तेजी से लोकप्रिय होता नजर आ रहा है। कंपनी के अनुसार, इस मॉडल ने अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में 150 प्रतिशत अधिक बिक्री दर्ज कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

कंपनी का कहना है कि यह सफलता युवाओं के बीच बढ़ती मांग और बेहतर तकनीक के प्रति झुकाव को दर्शाती है। आकर्षक डिजाइन, मजबूत प्रदर्शन और नए प्रयोगों के कारण यह उपकरण कम समय में ही उपभोक्ताओं की पसंद बन गया है।

इस स्मार्टफोन की प्रमुख विशेषताओं में उन्नत पोर्ट्रेट कैमरा अनुभव शामिल है। इसमें 50 मेगापिक्सल का पिछला कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अग्रिम कैमरा दिया गया है, जो प्राकृतिक त्वचा रंग, स्पष्ट विवरण और संतुलित प्रकाश के साथ उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें लेने में सक्षम है।

इसके अलावा, इसमें जेस्चर पहचान, वॉयस काउंटडाउन और विशेष प्रकाश प्रणाली जैसे नए फीचर जोड़े गए हैं, जिससे फोटोग्राफी और भी सरल और प्रभावी हो जाती है। उपयोगकर्ताओं को चित्र और वीडियो को तुरंत बेहतर बनाने के लिए उन्नत संपादन सुविधाएं भी दी गई हैं।

डिवाइस में 7000 एमएएच की शक्तिशाली बैटरी, तीव्र चार्जिंग सुविधा और मजबूत संरचना दी गई है, जो इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। कंपनी ने इसे दो रंग विकल्पों में बाजार में उपलब्ध कराया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित फीचर्स और आधुनिक तकनीक के कारण यह स्मार्टफोन आने वाले समय में भी उपभोक्ताओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए रख सकता है।