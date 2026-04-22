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2026 में चीन और अमेरिका को पछाड़ भारत बनेगा दुनिया की सबसे तेज आर्थिक महाशक्ति: IMF ने जारी किए ताजा आंकड़े

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2026 में चीन और अमेरिका को पछाड़ भारत बनेगा दुनिया की सबसे तेज आर्थिक महाशक्ति: IMF ने जारी किए ताजा आंकड़े

हैदराबाद, 22 अप्रैल (वेब वार्ता)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ताजा रिपोर्ट ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत पर मुहर लगा दी है। भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है।

आईएमएफ ने अपने पुराने अनुमान 6.4% में संशोधन करते हुए भारत पर भरोसा जताया है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि घरेलू मांग में मजबूती, बुनियादी ढांचे पर भारी सरकारी खर्च और डिजिटल क्रांति के दम पर भारत ने न केवल कोविड के बाद शानदार वापसी की है, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी रफ्तार बरकरार रखी है।

आईएमएफ के आंकड़े दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंताजनक संकेत दे रहे हैं। कभी दुनिया का ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले चीन की विकास दर 2026 में गिरकर महज 4.4% रहने का अनुमान है, जो भारत के मुकाबले काफी कम है।

वहीं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की स्थिति और भी गंभीर है, जिसकी जीडीपी मात्र 2.3% की दर से बढ़ने की संभावना है। विकसित देशों में जर्मनी, ब्रिटेन और जापान जैसे दिग्गज तो एक प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यह तुलना स्पष्ट करती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र अब पश्चिम से खिसक कर भारत की ओर आ रहा है।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की इस सफलता के पीछे बढ़ता विदेशी निवेश (FDI) और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति का बड़ा हाथ है। यदि भारत इसी निरंतरता से आगे बढ़ता है, तो वह जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा।

आईएमएफ की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर के निवेशक सुरक्षित और बढ़ते बाजार की तलाश में हैं, जहाँ भारत एक ‘ब्राइट स्पॉट’ बनकर उभरा है।

आने वाला दशक निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के नेतृत्व वाला होने जा रहा है, जो भारत को वैश्विक सुपरपावर बनाने की दिशा में अहम कदम है।

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Tags: Business Economy

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