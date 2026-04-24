पारुल यूनिवर्सिटी के 234 छात्रों को टीसीएस ने आकर्षक सैलरी पैकेज के साथ नौकरी का ऑफर दिया

दुनिया की अग्रणी आईटी कंपनियों में शामिल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कैंपस रिक्रूटमेंट के तहत पारुल यूनिवर्सिटी के वर्ष 2026 बैच के 234 छात्रों को नौकरी का ऑफर दिया है।

यह उल्लेखनीय उपलब्धि उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल ग्रेजुएट्स तैयार करने और उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदान करने की विश्वविद्यालय की क्षमता को दर्शाती है।

पारुल यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के छात्रों का टीसीएस में सफल प्लेसमेंट शैक्षणिक कार्यक्रमों और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच बेहतर तालमेल का प्रमाण है।

यह छात्रों की तकनीकी दक्षता, समस्या-समाधान क्षमता और कॉर्पोरेट वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालने की योग्यता को भी रेखांकित करता है।

इस कैंपस रिक्रूटमेंट में एमसीए, एमएससी आईटी, बीटेक सीएसई एवं एआई, एआई एवं बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमसीए साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक जैसे विभागों के छात्रों को 3.6 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक के वार्षिक पैकेज ऑफर किए गए हैं।

बीटेक सीएसई के छात्र अभिषेक गुप्ता, कोय्या साई श्रीवास्तव और शैलेंद्र सोनी को सर्वाधिक 9 लाख रुपये वार्षिक पैकेज मिला है। छात्रों की प्रतिभा पर भरोसा जताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 108 छात्रों को नौकरी के प्रस्ताव दिए हैं।

इसके साथ ही पारुल यूनिवर्सिटी के वर्ष 2026 बैच के 3,500 से अधिक छात्रों का विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट हो चुका है। इनमें केपजेमिनी ने 157 छात्रों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं।

इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट, एलटीआई माइंडट्री और हेक्सावेर जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भी छात्रों को आकर्षक सैलरी पैकेज के साथ नियुक्ति के अवसर दिए हैं।

दूसरी ओर, विश्वविद्यालय के 23 छात्रों को प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 4 छात्रों को लिंक्डइन द्वारा प्रोफेशनल कोचिंग और मेंटरशिप भी प्रदान की गई है। यह विश्वविद्यालय द्वारा कौशल विकास, करियर तैयारी और पेशेवर नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभता, सशक्त प्रशिक्षण तंत्र और कॉर्पोरेट जगत से मजबूत जुड़ाव के परिणामस्वरूप पारुल यूनिवर्सिटी के छात्र उभरते उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं।

पारुल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉ. देवांशु पटेल ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि 234 छात्रों के सपनों के साकार होने का प्रतीक है। टीसीएस में चयनित प्रत्येक छात्र की सफलता वर्षों की मेहनत, समर्पण और उचित मार्गदर्शन का परिणाम है।

छात्रों को मूल्यवान अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करना हमारे लिए गर्व की बात है।

यह प्लेसमेंट उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने और छात्रों को भविष्य के लिए सक्षम बनाने की विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है।

For more information, please visit: https://www.paruluniversity.ac.in/