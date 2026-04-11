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ओडिशा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रफ्तार, वेदांता का नया कदम

डाउनस्ट्रीम उद्योगों की वृद्धि को गति देने और रोजगार बढ़ाने की पहल

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ओडिशा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रफ्तार, वेदांता का नया कदम

भुवनेश्वर (ओडिशा), अप्रैल 10: वेदांता एल्युमिनियम, जो भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है, ने झारसुगुड़ा, ओडिशा में प्रस्तावित वेदांता एल्युमिनियम पार्क के भीतर डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए दो प्रमुख कंपनियों, सिंघल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (सिंघल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की इकाई) और स्कॉट-एल मेटकॉन प्राइवेट लिमिटेड (स्कॉटिश केमिकल इंडस्ट्रीज़ और यूएल इंडस्ट्रीज़ की सहयोगी कंपनी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमओयू हस्ताक्षर समारोह भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, जिसमें ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें उद्योग, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री संपद चंद्र स्वाईं, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री हेमंत शर्मा शामिल थे।

झारसुगुड़ा में प्रस्तावित वेदांता एल्युमिनियम पार्क को डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम उद्योगों के लिए एक विश्वस्तरीय औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना, एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देना और ओडिशा को वैश्विक एल्युमिनियम केंद्र के रूप में मजबूत करना है।

इस पहल से राज्य में 500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश आने की संभावना है और लगभग 1,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इस अवसर पर उद्योग, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री संपद चंद्र स्वाईं ने कहा, “यह पहल ओडिशा को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में और मजबूत करती है। वेदांता एल्युमिनियम पार्क निवेश को बढ़ावा देगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा और राज्य की विनिर्माण क्षमता को मजबूत करेगा।”

प्रस्तावित एल्युमिनियम पार्क राज्य में औद्योगिक विविधता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा, जिससे वे तेजी से और प्रभावी ढंग से विकास कर सकें।

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री हेमंत शर्मा ने कहा, “वेदांता एल्युमिनियम पार्क ओडिशा की औद्योगिक वैल्यू चेन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर बुनियादी ढांचा और नीतिगत सहयोग के साथ हम उद्योगों को प्रतिस्पर्धी तरीके से आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं।”

वेदांता एल्युमिनियम के सीईओ श्री राजीव कुमार ने कहा, “वेदांता एल्युमिनियम पार्क हमारी उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें हम केवल प्राथमिक उत्पादन तक सीमित नहीं रहकर वैल्यू एडेड विनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

मजबूत डाउनस्ट्रीम प्रणाली के माध्यम से हम उद्योगों, एमएसएमई और स्थानीय उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करना चाहते हैं और ओडिशा की वैश्विक एल्युमिनियम क्षेत्र में स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं।”

इस पहल पर बोलते हुए वेदांता झारसुगुड़ा के सीईओ श्री सी. चंद्रु ने कहा, “झारसुगुड़ा, वेदांता एल्युमिनियम की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।

वेदांता एल्युमिनियम पार्क न केवल डाउनस्ट्रीम उद्योगों को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार के स्थायी अवसर पैदा करेगा, उद्यमिता को बढ़ावा देगा और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगा। हमें ओडिशा सरकार के साथ मिलकर एक वैश्विक स्तर का विनिर्माण केंद्र विकसित करने पर गर्व है।”

लगभग 56 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा वेदांता एल्युमिनियम पार्क का पहला चरण। ओडिशा के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह परियोजना निवेश और औद्योगिक क्षमता को एक साथ लाकर एल्युमिनियम वैल्यू चेन में नए अवसर खोलेगी और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देगी।

इस पार्क को एक प्रमुख डाउनस्ट्रीम विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे उद्योगों को लॉजिस्टिक्स लागत, ऊर्जा खपत और उत्पादन समय को कम करने में मदद मिलेगी।

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Tags: Bhuvneshwar PNN

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