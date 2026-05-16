लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
प्रादेशिक

वर्धा में एसएमडब्ल्यू इस्पात की अनूठी पहल

फैमिली हेल्थ कार्ड अभियान से ग्रामीण परिवारों को मिलेगा बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा कवच

On
वर्धा में एसएमडब्ल्यू इस्पात की अनूठी पहल

नागपुर (महाराष्ट्र) [भारत], 16 मई: एसएमडब्ल्यू इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वर्धा क्षेत्र में फैमिली हेल्थ कार्ड वितरण अभियान शुरू किया है।

इस पहल का उद्देश्य कंपनी के आसपास स्थित ग्रामीण समुदायों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

"मेरा गांव, स्वस्थ और समृद्ध गांव" थीम पर आधारित यह अभियान 14 अप्रैल, डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। यह अभियान 1 मई, मजदूर दिवस तक चलेगा। अभियान का समापन कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों को फैमिली हेल्थ कार्ड वितरित कर किया जाएगा।

इस पहल का औपचारिक शुभारंभ 20 अप्रैल को देवली में आयोजित एक समारोह में हुआ। कार्यक्रम में विधायक राजेशजी बकाने, पूर्व सांसद रामदासजी तड़स, स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कंपनी की ओर से निदेशक दीपकजी सुमद और उपाध्यक्ष श्यामजी मुंदड़ा भी समारोह में शामिल हुए।

फैमिली हेल्थ कार्ड का वितरण देवली, सेलसुरा, पाडेगांव, चिकनी, वडाड और दिघी बोपापुर सहित कई गांवों में किया जा रहा है। इस पहल का लाभ विशेष रूप से कंपनी के संचालन क्षेत्र के आसपास निवास करने वाले परिवारों को मिलेगा।

यह कार्यक्रम एसएमडब्ल्यू इस्पात के व्यापक ग्रामीण विकास प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले एक दशक में कंपनी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय पहलें की हैं।

बीते एक वर्ष में कंपनी ने पौधारोपण अभियान चलाया, स्कूली बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की और स्थानीय खेल आयोजनों को सहयोग प्रदान कर अपने सामाजिक सरोकारों को और सशक्त बनाया है।

इसके अलावा, कंपनी ने स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को वाटर डिस्पेंसर, कंप्यूटर, यूनिफॉर्म और फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही, स्थानीय रोजगार सृजन और सामुदायिक विकास में भी कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Maharashtra Nagpur PNN

Related Posts

सूरत : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिलीप ऊम्मेन का संबोधन 

सूरत : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिलीप ऊम्मेन का संबोधन 

मध्य भारत के सबसे बड़े मैथ्स कैलकुलेशन महाकुंभ में विनर वर्ल्ड अबेकस का शानदार प्रदर्शन

मध्य भारत के सबसे बड़े मैथ्स कैलकुलेशन महाकुंभ में विनर वर्ल्ड अबेकस का शानदार प्रदर्शन

अखंड दत्त बावनी: दत्तात्रेय आश्रम ने 1.25 लाख पान-लवंग, 51 कुंडी यज्ञ से रचा इतिहास

अखंड दत्त बावनी: दत्तात्रेय आश्रम ने 1.25 लाख पान-लवंग, 51 कुंडी यज्ञ से रचा इतिहास

सुनील गावस्कर जैसी हस्तियों की उपस्थिति में 'महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग' का भव्य शुभारंभ

सुनील गावस्कर जैसी हस्तियों की उपस्थिति में 'महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियंस लीग' का भव्य शुभारंभ