वडोदरा : जन्म से दृष्टिहीन, लेकिन हौसलों से रोशन: गौरी ने 93.3 प्रतिशत के साथ रचा इतिहास

वडोदरा की एक छात्रा ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया है कि सफलता के लिए दृष्टि नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की आवश्यकता होती है। संकुल स्कूल की छात्रा गौरी योगीराज शार्दुल ने जन्म से दृष्टिहीन होने के बावजूद CBSE कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 93.3 प्रतिशत अंक हासिल कर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

गौरी का लक्ष्य देश के प्रतिष्ठित Indian Institutes of Technology (IIT) में प्रवेश पाना है, और वह इस दिशा में पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ रही हैं। उनकी यह उपलब्धि केवल एक शैक्षणिक सफलता नहीं, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सीमाएं वहीं तक होती हैं, जहां तक हमारे सपने सीमित होते हैं।

गौरी का संघर्ष और सफलता का सफर लगभग ढाई वर्ष की उम्र से शुरू हुआ, जब उन्होंने दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित संकुल में प्रवेश लिया। यहां शुरू से ही उनके प्रतिभा को पहचाना गया और उसे सही दिशा दी गई।

स्कूल के प्राचार्य भारत वाया और समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में गौरी ने कम उम्र में ही ब्रेल लिपि और सहायक तकनीकों में दक्षता हासिल कर ली। उन्होंने अपनी चुनौतियों को अपनी ताकत में बदलते हुए लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

अपनी जिज्ञासा और सीखने के प्रति गहरे लगाव के लिए जानी जाने वाली गौरी अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और मेंटर्स के निरंतर समर्थन को देती हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है, “गौरी ने कभी भी अपनी कमी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया।” गौरी की यह उपलब्धि न केवल अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चे प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है।