वडोदरा : 104 वर्ष की उम्र में भी मतदान को तत्पर ‘सविता बा’, लोकतंत्र की प्रेरणादायक मिसाल

वडोदरा की 104 वर्षीय सविता मंगलदास शाह, जिन्हें स्नेहपूर्वक ‘सविता बा’ कहा जाता है, एक बार फिर वर्ष 2026 के नगर निगम चुनाव में मतदान करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी अटूट इच्छाशक्ति और लोकतंत्र के प्रति समर्पण उन्हें समाज के लिए प्रेरणादायक बनाता है।

तेज स्मरण शक्ति, सदैव मुस्कुराता चेहरा और मिलनसार स्वभाव वाली सविता बा ने आज तक कोई भी चुनाव नहीं छोड़ा है। इस वर्ष भी उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान करने का पक्का इरादा किया है। वे सभी नागरिकों से अपील करती हैं कि वे अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करते हुए मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।

सविता बा का जीवन देश के इतिहास से भी गहराई से जुड़ा रहा है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान उन्हें महात्मा गांधी से मिलने का अवसर मिला था। इसके अलावा उन्होंने ऐतिहासिक दांडी यात्रा को गुजरते हुए देखा और प्रसिद्ध गोल्डन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया था।

सरल और नियमित जीवनशैली अपनाने वाली सविता बा प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और प्रार्थना करती हैं। उनका हसमुख और स्नेही स्वभाव उन्हें हर आयु वर्ग के लोगों से सहज रूप से जोड़ देता है। वे अपनी बेटी योगिनी शाह के साथ मंजलपुर में रहती हैं और परिवार व पड़ोस में सभी की प्रिय हैं। उनकी सकारात्मक सोच परिवार को एकजुट रखती है, जिसमें उनकी बहू मेघना शाह भी शामिल हैं, जो नियमित रूप से उनसे मिलने आती हैं। अपनी निरंतर ऊर्जा और नागरिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता के साथ सविता बा समाज को एक सशक्त संदेश देती हैं—हर व्यक्ति को अपने वोट का अधिकार अवश्य निभाना चाहिए।