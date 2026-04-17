वडोदरा मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापित किये नए कीर्तिमान

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के कुशल नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित किए है। इस अवधि में मंडल ने 697.57 करोड़ का कुल यात्री राजस्व प्राप्त किया, जो वर्ष 2024-25 के 638.68 करोड़ की तुलना में 8.34 प्रतिशत अधिक है। मंडल ने इस अवधि में यात्री राजस्व और टिकट चेकिंग राजस्व दोनों के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।

वडोदरा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेन्द्र कुमार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाणिज्य विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया कि मंडल ने टिकट चेकिंग से 18.50 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 18.42% अधिक है, साथ ही नॉन-फेयर रेवेन्यू 7.23 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं, जो पिछले वर्ष 6.92 करोड़ रुपए की तुलना में 4.47% अधिक है, संड्री (विविध) राजस्व 13.89 करोड़ रुपए अर्जित किया है जो कि अभी तक का सर्वश्रेष्ठ राजस्व वृद्धि है इससे पहले 2023-24 में 13.57 करोड़ था।

वडोदरा मंडल के वाणिज्य विभाग ने पार्किंग राजस्व के अंतर्गत 3.70 करोड़ रुपए अर्जित किए है जो कि पिछले वित्त वर्ष 3.33 करोड़ से अधिक राजस्व है एवं केटरिंग राजस्व के अंतर्गत 2.76 करोड़ रुपए अर्जित किए है जो कि पिछले वित्त वर्ष 2.70 करोड़ से अधिक है। वडोदरा मंडल ने यात्रियों की संख्या के अंतर्गत 50.28 मिलियन का आंकड़ा छुआ जो कि पिछले वित्त वर्ष 43.98 मिलियन यात्रियों से 14.32% अधिक है जो अपने आप में एक अतुल्य उपलब्धि बतलाता है।

मंडल के द्वारा रेल मदद शिकायतों में 112% कमी तथा निस्तारण समय में 60% सुधार दर्ज किया गया, यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर एवं आधुनिक बनाने के लिए अपने सतत प्रयासों से वडोदरा स्टेशन पर अपनी तरह का पहला डिजिटल लाउंज बनाया, जो भारतीय रेलवे में यह दूसरा डिजिटल लाउंज था। रेल वन ऐप के जागरूकता अभियान में भी वडोदरा मंडल ने अपनी एक अद्वितीय भूमिका निभाई।

वाणिज्य विभाग द्वारा यह उपलब्धि सघन व नियमित टिकट जांच अभियान, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण में वृद्धि तथा सुदृढ़ सतर्कता एवं यात्रियों में नियमों के पालन सुनिश्चित करने के प्रयासों का परिणाम है। यह सफलता टीम के समन्वित प्रयास, प्रभावी निगरानी एवं कार्यकुशलता को दर्शाती है। वडोदरा मंडल बेहतर यात्री सेवाओं एवं राजस्व वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। भविष्य में भी इस प्रकार की आधुनिक सुविधाओं का विस्तार जारी रहेगा।