‘किंग ऑफ पॉप’ माइकल जैक्सन की बायोपिक का प्रीमियर देख भावुक हुए फैंस

हैदराबाद, 22 अप्रैल (वेब वार्ता)। मशहूर पॉप स्टार माइकल जैक्सन के जीवन पर आधारित बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘माइकल’ के प्रीमियर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फिल्म की आधिकारिक रिलीज से दो दिन पहले अमेरिका में आयोजित ‘अर्ली-एक्सेस’ स्क्रीनिंग के दौरान प्रशंसकों की आंखें नम हो गईं।

दर्शकों ने बताया कि जैसे ही बड़े पर्दे पर माइकल की एंट्री हुई, पूरा थिएटर तालियों और चीखों से गूंज उठा। फिल्म के शुरुआती दृश्यों ने ही लोगों को भावुक कर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर प्रशंसकों ने इसे ‘साल की सबसे बेहतरीन फिल्म’ करार दिया है।

इस बायोपिक की सबसे बड़ी खूबी माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन का अभिनय है। दर्शकों और समीक्षकों के अनुसार, जाफर ने माइकल के हाव-भाव, डांस स्टेप्स और उनकी आवाज की बारीकियों को इतनी सटीकता से उतारा है कि पर्दे पर साक्षात ‘किंग ऑफ पॉप’ नजर आते हैं।

एक यूजर ने लिखा कि जाफर ने माइकल की पहचान को रूह तक जीवंत कर दिया है। स्क्रीनिंग के दौरान कई मौकों पर दर्शक एक साथ गाते, हंसते और रोते देखे गए, जो फिल्म के भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है।

एंटोनी फूक्वा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 24 अप्रैल को पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। समीक्षकों का मानना है कि यह फिल्म न केवल माइकल जैक्सन की महानता को दर्शाती है, बल्कि उनके संघर्षों और अनकहे पहलुओं को भी संवेदनशीलता के साथ पेश करती है।

थिएटर में मौजूद भीड़ और शुरुआती रिव्यूज से साफ है कि ‘माइकल’ बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। प्रशंसकों के लिए यह फिल्म केवल एक सिनेमा नहीं, बल्कि अपने चहेते सितारे को दोबारा जीने का एक जरिया बन गई है।